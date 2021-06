Maria De Filippi e Maurizio Costanzo in ansia per il figlio Gabriele: cosa è successo

Maria De Filippi è una madre molto orgogliosa e presente nella vita di Gabriele, il figlio che ha adottato insieme a Maurizio Costanzo: recentemente i due genitori si sono molto preoccupati per un episodio che lo ha visto protagonista.

Maria De Filippi, uno dei volti più amati di Canale 5, ha avuto molta paura per quanto successo al figlio Gabriele: il ragazzo è stato adottato dalla conduttrice e da Maurizio Costanzo quando aveva 13 anni.

Fino a quel momento Gabriele Costanzo aveva vissuto in orfanotrofio, ma oggi è diventato il figlio e collaboratore del duo più famoso del piccolo schermo.

Gabriele Costanzo: il figlio amatissimo della coppia più celebre della televisione italiana

Il ragazzo ha sempre preferito vivere la sua vita lontano dai riflettori dei media, decidendo di impegnarsi professionalmente affianco alla madre dietro le quinte dei programmi che hanno reso Maria uno dei punti fermi del palinsesto Mediaset. Nel tempo Gabriele ha raccolto un nutrito gruppi di follower che seguono la sua quotidianità su Instagram e proprio sul suo profilo social il figlio della coppia di conduttori ha deciso di sfogarsi visti i recenti avvenimenti di cui è stato protagonista.

Gabriele è molto riservato ed è sempre apparso poco: tutte le foto che lo ritraggono insieme ai genitori sono scatti rari, rubati dai paparazzi in momenti di quotidianità condivisa. Il figlio di Maria e Maurizio collabora come aiuto alla produzione e ai casting per programmi come Maurizio Costanzo Show, Uomini e Donne, C’è Posta per Te, Amici che fanno capo alla Fascino PGT s.r.l., società che appartiene ai due celebri coniugi.

Gabriele vittima di furto: le foto del figlio di Maria e Maurizio

Nelle ultime ore proprio Gabriele è stato vittima di un furto e ha deciso di raccontare quanto accaduto direttamente sul suo profilo Instagram: un modo per sfogare la rabbia, ma anche per mettere in guardia i suoi follower da eventuali situazioni di questo tipo, lanciando un messaggio anche a chi ha compiuto questo gesto irrispettoso e pericoloso. In particolare il figlio della conduttrice famosa e amatissima ha deciso di raccontare cosa gli è successo essendosi reso conto del furto che è stato messo in atto ai danni della sua auto.

Dalla ricostruzione pare proprio che i ladri si siano introdotti all’interno dell’abitacolo dopo aver rotto i finestrini. Tutto questo trambusto aveva come obiettivo la sottrazione dello stereo che si trovava nell’auto. I danni sono stati evidenziati dalla foto che Gabriele, fidanzato con Francesca Quattrini, ha deciso di pubblicare sulle sue Instagram Stories. Naturalmente nessuna traccia dei ladri che sono scappati senza voltarsi indietro. C’è da scommettere che l’episodio abbia causato più di una preoccupazione alla presentatrice delle trasmissioni più seguite della rete ammiraglia Mediaset. Chissà cosa avrà detto Maria quando Gabriele avrà deciso di chiamarla per raccontarle quanto accaduto? Di sicuro avrà reagito come qualsiasi altra mamma del mondo, con un pizzico di paura, ma anche tanto sollievo nel sapere che al figlio non sia accaduto nulla.