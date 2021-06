Gianni Sperti, confessione inaspettata sull’ex moglie Paola Barale

Gianni Sperti ha deciso di svelare qualcosa di più della sua vita privata e a proposito del suo matrimonio terminato con Paola Barale: ecco cosa ha detto l’opinionista di Uomini e Donne.

Gianni Sperti è una presenza fissa nel programma di Maria De Filippi, un opinionista pronto a dire la sua sempre in maniera pungente ed è questa caratteristica che lo ha reso un personaggio molto amato.

Anni fa la sua vita è stata legata per qualche tempo a quella di Paola Barale: i due si sono sposati e hanno successivamente divorziato. Dopo anni proprio Sperti è tornato sull’argomento con nuove rivelazioni.

Gianni Sperti parla di amore e religione: com’è cambiata la sua vita

La sensibilità di Gianni Sperti è emersa in tutta la sua forza negli ultimi mesi, quando l’opinionista ha dovuto affrontare il grande dolore della morte del padre: l’uomo ha raccontato in parte quanto affrontato sui social conservando comunque una grandissima riservatezza. La stessa riservatezza che lo ha portato a difendere per anni la sua vita privata tenendola lontano dalle telecamere. Nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000, però, l’uomo ha voluto sbottonarsi un po’ e vuotare il sacco sulla sua situazione sentimentale.

LEGGI ANCHE : Gianni Sperti morte del papà, il messaggio strappalacrime: “Spero almeno di averti reso fiero di me”

“Sono un lupo solitario, single da anni, sto bene con me stesso. […] Quando l’amore arriva, ti travolge, ma in questo momento non è arrivato e sto bene”, ha detto il collega di Tina Cipollari. Gianni si è anche soffermato sul suo rapporto con la fede, sottolineando i grandi cambiamenti ai quali è andato incontro negli ultimi anno: “Non sono più cattolico. Sono al 50% buddista, credo che bisogna vivere un po’ cercando di prendere il meglio, trasformando le cose negative in positive. La quarantena mi ha fatto capire a maggior ragione quanto sia inutile, a volte, correre come matti, perché da un momento all’altro si blocca il mondo. Il mondo intero si è bloccato, questo ha spaventato, ha tolto le certezze anche a me”, ha detto Sperti, che è stato spesso accusato di aver fatto massiccio ricorso alla chirurgia estetica.

Gianni Sperti parla di Paola Barale: “Ricordi positivi”

C’è sempre stata molta curiosità intorno al suo rapporto con Paola Barale, anche anni dopo la separazione. L’ex ballerino ha parlato spesso del loro legame e non ha avuto problemi a rispondere alle domande: “Non ho molto da aggiungere a quanto detto in altre occasioni. Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare, ognuno è libero di avere ricordi positivi o ricordi negativi”, ha detto l’opinionista.

LEGGI ANCHE : Gianni Sperti spunta la foto con sua nipote, la dedica d’amore alla ragazza: “Sempre al tuo fianco”

Ripercorrendo con la mente gli anni passati accanto alla showgirl Gianni è sicuro di aver provato grandi emozioni: “A me restano solo ricordi positivi. Quando mi capita di pensarci, perché poi non è che sto tutti i giorni a pensare a vent’anni fa, ho solo ricordi positivi. Ma tutti hanno il diritto di vivere e pensare quello che gli pare”, ha concluso.