Silvia Toffanin non è più a più bella del reame: in casa Berlusconi è arrivata anche lei

Perde il primato, la bellissima compagna di Pier Silvio e così Silvia Toffanin lascia lo scettro della più bella di casa Berlusconi ad una nuova lei: ecco chi è la nuova arrivata.

Nonostante il loro amore non sia stato ancora suggellato ufficialmente con un anello e con la promessa formale davanti a testimoni, il rapporto della bellissima Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi dura da anni. I due stanno insieme da ben vent’anni e sono molto seguiti, sia perché il loro sentimento procede a gonfie vele e sia perché sono due personaggi noti della televisione, con carriere di successo.

Silvia Toffanin è al timone di Verissimo da anni e con gran successo mentre il suo compagno Pier Silvio, secondogenito dell’ex premier Silvio Berlusconi, è amministratore delegato di Mediaset. La loro unione, nata nel 2000, ha portato alla luce due splenditi figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010 e Sofia Valentina, nata nel 2015. Silvia e Pier Silvio, pur lavorando entrambi a Milano, hanno preferito trasferirsi nella casa in Liguria, lontano dal caos della città. Per il momento, di comune accordo, la tappa del matrimonio sembra essere ancora lontana.

Spodestata Silvia Toffanin in casa Berlusconi è arrivata lei

La bellissima Toffanin deve cedere lo scettro ad una nuova arrivata in casa: il suo nome è Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi. Il loro amore dura da ben nove anni di fidanzamento ed è nata come un colpo di fulmine durante una serata con amici in un locale milanese.

Il loro amore è stato incoronato con il matrimonio celebrato lo scorso 7 ottobre a Milano in una cerimonia molto intima e riservata e con l’arrivo quasi imminente del loro primo figlio, che sarà per l’ex premier Berlusconi il dodicesimo nipote. L’annuncio del lieto evento per la giovane coppia di neo sposi è stato dato attraverso le pagine del settimanale Chi.

Anche la giovane Federica, come Silvia, è caratterizzata da gentilezza, educazione e discrezione, oltre che da un’innata bellezza che potrebbe creare qualche competizione con la reginetta di casa Berlusconi, Toffanin.

Chi è Federica Fumagalli?

La giovane moglie di Luigi Berlusconi è la 31 enne Federica Fumagalli, nata a Sironi, in provincia di Lecco, da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero.

La Fumagalli è una donna molto riservata con alle spalle una laurea in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano ed attualmente lavora presso la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione.

Discreta ma anche molto talentuosa, chi conosce direttamente la moglie di Luigi Berlusconi la descrive come una ragazza dalla solida educazione e dai sani principi. Suo marito è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima, nel 2014, la cassaforte di famiglia che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle, Barbara ed Eleonora.

Stando a quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, la Fumagalli ha un ottimo rapporto con la famiglia del marito e in particolare con le sue cognate e spesso trascorrono tutti insieme in famiglia le vacanze in Sardegna, nella villa di famiglia, a St. Moritz o alle Maldive.