Enrica Bonaccorti, avete mai visto la figlia? Chi è la bellissima

Enrica Bonaccorti è indubbiamente una delle conduttrici più popolari degli anni 90, ma conoscete la figlia? Scopriamo di chi si tratta.

Enrica Bonaccorti ha dato il via alla sua carriera negli anni settanta come attrice di teatro unendosi alla compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno. Il grande successo per lei arriva quando esordisce a Radio Rai alla conduzione di programmi come Il sesso forte, Italia Sera e Pronto, chi gioca?. Da allora la donna non si è più fermata conquistando un successo dopo l’altro.

Chi è la figlia di Enrica Bonaccorti

Enrica nel corso della sua vita è stata legata a diversi uomini, in particolare ha sposato Daniele Pettinari, con cui ha anche avuto la prima e unica figlia, Verdiana, nata a Savona nel 1973. La donna ha attualmente 48 anni e sembra avere un bellissimo rapporto con la madre. Infatti Verdiana in passato parlando di Enrica ha dichiarato: “E’ stato solo grazie alla mia mamma che ho potuto fare carriera, perché ero sicura che quando non c’ero mia figlia la lasciavo nella migliore delle situazioni e con la persona migliore: sua nonna materna, appunto”.

Le difficoltà iniziali

Nonostante oggi tutto sia andato nel migliore dei modi, sembra che all’inizio ci fossero non poche difficoltà. Infatti Enrica rimase incinta di Verdiana all’età di 24 anni, in una relazione poco stabile. Poco prima la conduttrice e Daniele avevano perso la casa e per questo motivo erano andati a vivere dalla madre di Enrica. A queste difficoltà iniziali si aggiunse la scelta del marito di mettere fine al matrimonio una volta nata la piccola Verdiana.

LEGGI ANCHE—>Paolo Bonolis, avete mai visto la sua prima moglie? Chi è la bella americana

Il rapporto con il padre

La figlia di Enrica, durante un’intervista a Vieni da Me programma condotto da Caterina Balivo, ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con il padre Daniele Pettinari né con la famiglia paterna ma di non sentirne la mancanza. La donna ha aggiunto che questa assenza nella sua vita ha contribuito a creare un legame speciale con la madre.