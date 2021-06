Ballando con le Stelle, perché è finita tra Veera e Osvaldo: la verità

Quello tra Veera Kinnunen e Daniel Osvaldo è stato un appassionante amore nato a ritmo di passi di danza per poi essere interrotto bruscamente. Perché i due hanno deciso di separarsi? Scopriamolo.

La conoscenza tra Veera e Daniel è avvenuta nel 2019 durante la quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci, quando alla ballerina di origini svedesi è stato affidato l’ex calciatore. I due hanno mostrato fin da subito una gran sintonia che li ha portati a posizionarsi al terzo posto e che si è trasformata in qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo.

La relazione tra il calciatore e la ballerina

In poco tempo, Veera e Daniel sono diventati una coppia al di fuori del programma di Milly Carlucci. Il loro è stato un amore travolgente e appassionante a tal punto da coinvolgere anche i fan di Ballando con le Stelle. Nonostante ciò la coppia, dopo poco tempo è totalmente scomparsa dai radar suscitando qualche sospetto nel pubblico da casa, fin quando non è arrivata la conferma della loro separazione. Scopriamo i motivi che hanno portato a questa scelta.

Perché è finita tra Veera e Osvaldo

La causa principale che pare abbia portato Daniel e Veera a interrompere la loro relazione, sembra essere un’altra donna. Infatti proprio l’ex calciatore si sarebbe invaghito di una modella di origini latine che ormai per motivi lavorativi vive in Europa da parecchio tempo. A riportare questa indiscrezione è il settimanale Oggi che ha raccontato alcuni dettagli sul nuovo flirt di Osvaldo.

La carriera di Osvaldo

Dopo una lunga carriera nel mondo del calcio, Daniel Osvaldo nel 2016 ha deciso di ritirarsi per potersi dedicare in totale tranquillità a un’altra sua grande passione: la musica. Infatti l’ex atleta è anche un ottimo musicista e ha già pubblicato alcuni suoi lavori che hanno riscosso un discreto successo. Inoltre nel febbraio 2020, a 4 anni dal suo ritiro, ha deciso di tornare in campo accettando l’offerta del Banfield, club della Superliga Argentina campionato di massimo livello paese.