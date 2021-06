Chiara Ferragni, i sandali di gomma e il prezzo da capogiro: quanto costano

Chiara Ferragni alla conquista del mondo della moda: ecco i sandali della nuova collezione estiva.

Influencer, designer e imprenditrice di successo, Chiara Ferragni è ormai un guru della moda non solo in Italia ma anche all’estero. Seguita da più di 23 milioni di follower solo su Instagram, Chiara Ferragni, con le sue scelte stilistiche, il suo brand e i suoi outfit, è una delle personalità attraverso cui passano tutte le nuove tendenze. Non sorprende, quindi, la velocità con cui i pezzi da lei firmati vadano a ruba, diventando sold out spesso nel giro di pochissime ore. Proprio di recente, uno dei nuovi accessori della sua collezione ha infiammato il web.

I nuovi sandali di Chiara Ferragni

Parliamo delle calzature da mare che Chiara Ferragni ha lanciato in vista dell’estate. Nello specifico, si tratta di sandali a doppia fascia in tessuto sintetico con motivo interno “Logomania”, dettaglio “Eyelike” in metallo dorato sulle fascette e suola in gomma, disponibili in rosa, nero e marrone. Si tratta di un prodotto di lusso tutto Made in Italy, ma per molti utenti queste caratteristiche non sono sufficienti a giustificarne il prezzo: ben €199.

I commenti sul nuovo accessorio

I commenti dei follower non sono tardati ad arrivare. Ovviamente c’è chi ne apprezza la fattura e non mancano parole come “bellissimi”, o “sembrano i sandali di una volta”. Ma allo stesso modo sono presenti anche utenti poco attratti dal nuovo prodotto, “questi non mi convincono”, o perplessi sul prezzo “stupendi, ma costano un po’”.

Chiara Ferragni: un clamoroso successo

Ma opinioni a parte, non c’è dubbio che questo nuovo prodotto firmato Chiara Ferragni farà il tutto esaurito al pari degli articoli che lo hanno preceduto, come le tutine New Born e i pigiami con l’iconico logo. Del resto, quella di Chiara Ferragni nel mondo della moda è una strada costellata di successi. Nel giro di appena 5 anni a partire dal 2009, ha creato il fortunato blog “The Blonde Salad”, partecipato come ospite agli MTV TRL Awards, collaborato con Steve Madden per la progettazione di una collezione di scarpe per la primavera 2014, e ricoperto il ruolo di giudice ospite nella tredicesima edizione di Project Runway.

Da blogger a leader

Chiara Ferragni è stata anche la prima fashion blogger ad apparire su una copertina di Vogue, oltre ad aver posato per l’edizione statunitense di Vanity Fair. Non a caso, Forbes l’ha inserita nella lista “30 Under 30 Europe: The Arts”, per poi nominarla “l’influencer di moda più importante al mondo”. Testimonial Swarovski accanto a top model come Karlie Kloss, Naomi Campbell e Fei Fei Sun, è stata premiata a Roma come Top Digital Leader e nella categoria Web Star italiane donne, nell’ambito della prima ricerca sulla leadership digitale in Italia.

Moda, cinema e musica

Nel 2019 è anche apparsa sul grande schermo con il documentario “Chiara Ferragni – Unposted”, diretto da Elisa Amoruso e incentrato sul ruolo giocato dai social network nell’influenzare e determinare il mondo del business. Appena un anno dopo,ha partecipato al singolo “Non mi basta più” di Baby K. Ma il centro della sua attività rimane comunque la moda: di recente, infatti, ha fatto il suo ingresso nella storica azienda Tod’s.