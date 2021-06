Una Vita anticipazioni: un personaggio esce di scena a causa di Genoveva

Una vita è la soap opera spagnola trasmessa su canale 5 dopo Beautiful. Sta regalando tanti colpi di scena, soprattutto dopo la morte della perfida Ursula. Nelle prossime puntate i fan resteranno spiazzati dalla morte di uno dei protagonisti principali. Ecco di chi si tratta.

Genoveva spietata più che mai

Nelle puntate attuali Ursola sta mettendo a soqquadro il quartiere spagnolo con le lettere che ha fatto recapitare a tutti dopo la sua morte. Sono rimasti sbalorditi coloro che hanno ricevuto una lettera, il cui contenuto ha acceso gli animi. Augustina, per esempio, ha avuto uno scontro verbale con Genoveva. Il motivo? Ha saputo che la signora era d’accordo con Ursula per toglierle la vita spingendola quasi al suicidio. Per quanto riguarda Marcia è uscita da poco dalla prigione grazie all’intervento di Felipe. Quest’ultimo alla fine sposerà la dark lady, ma quando tornerà dalla luna di miele la bella brasiliana gli rivelerà ciò che ha scoperto del diabolico piano architettato da Genoveva e Ismael. Purtroppo il suo personaggio a breve lascerà per sempre il set. Ecco in che modo uscirà di scena. Dietro la tragedia c’è la rivale.

Marcia muore e il corpo viene ritrovato da Cesareo

Nelle prossime puntate, secondo le anticipazioni spagnole, Genoveva fingerà di essere caduta dalle scale e darà la colpa a Marcia. Di conseguenza Felipe sarà costretto ad allontanarsi da lei per stare accanto a colei che gli darà un figlio. Marcia racconterà la verità su Genoveva e Ismael al suo amato che deciderà di abbandonare il tetto coniugale per andare a vivere nel suo vecchio appartamento. La donna chiederà un incontro alla domestica ai giardini del Principe. Ci sarà un altro scontro tra le due donne e sarà Marcia a pagarne le conseguenze. Verrà pugnalata in pieno petto da Genoveva, la quale si sbarazzerà del suo corpo portandolo presso la riva di un fiume. Cesareo sarà colui che ritroverà il corpo e darà la triste notizia all’intero quartiere spagnolo. Felipe non riuscirà ad accettare l’idea di averla persa per sempre, così cadrà nello sconforto. Genoveva dovrà ingoiare l’ennesimo rospo, in quanto sarà costretta a sorvolare. Stavolta i sospetti ricadranno su Ismael.

L’intervento di Cesareo

Cesareo riferirà al commissario Mendez che ha riconosciuto il pugnale, con il quale hanno assassinato Marcia. Sarebbe quello utilizzato nella aggressione a Ismael. Nel frattempo l’uomo è andato in Brasile e questo alimenterà i dubbi della polizia. Mendez manderà un mandato di arresto internazionale e lascerà perdere le altre piste. Anche stavolta Genoveva riuscire a farla franca? Per scoprire come andrà a finire, non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate.

