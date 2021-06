Anticipazioni Una Vita, Maite in pericolo: cosa le succede in carcere

Una Vita è una delle telenovela di maggiore successo degli ultimi anni essendo riuscita a conquistare milioni di telespettatori fin dal suo esordio sul piccolo schermo. Scopriamo insieme alcune anticipazioni delle prossime puntate.

Una Vita è entrata nelle case dei telespettatori italiani nel giugno del 2015 e in poco tempo ha conquistato il pubblico grazie ai misteriosi avvenimenti che si verificano nei vari episodi e alle affascianti storie d’amore vissute dai protagonisti della serie.

Maite è nei guai

Secondo le ultime anticipazioni di Una Vita, sembra che per Maite le cose non si mettano bene. La pittrice parigina, infatti, finisce improvvisamente in prigione. Nel frattempo Camino indaga con l’aiuto di Emilio e Liberto per scoprire chi abbia denunciato la sua dolce metà. Seguendo gli indizi i tre arrivano alla conclusione che la causa dell’arresto della donna sia una lavandaia che vive in periferia ma intuiscono che si tratti di un piano architettato da Felicia.

La reazione di Amrando e Susanna

Le anticipazioni rivelano il ritorno ad Acacias di Armando e Susanna che sono all’oscuro della brutta situazione in cui si trova Maite, ma ben presto la coppia viene a conoscenza dei fatti. I due reagiscono in maniera diversa, infatti mentre Armando prende da subito le difese della nipote e corre a chiedere spiegazioni a Felicia, Susanna è sconvolta dalla situazione tanto da discutere con il marito riguardo lo stile di vita della pittrice parigina.

Il ricatto di Felicia

Ma mentre Armando chiede protezione per la nipote, sembra che dentro al carcere per Maite le cose non vadano per il verso giusto. Secondo le rivelazioni sembra che la pittrice venga picchiata e arrivi a un passo dall’accettare la proposta fattale da Felicia. La ristoratrice sostiene di poter fare qualcosa per far uscire la giovane da prigione ma pretende che una volta rispettato il patto, la pittrice debba lasciare Acacias per sempre e trasferirsi il più lontano possibile da Camino. Ma non finisce qui perché il ricatto prevede che Maite convinca la sua dolce metà a sposare Ildefonso. Cosa decideranno di fare i protagonisti di Una Vita? Non resta che scoprirlo nelle prossime puntate.