Elena Morali irriconoscibile, capelli castani e caschetto corto: una bomba

Elena Morali è una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo italiano. Dopo essere stata al centro del gossip per le sue relazioni sentimentali, adesso sta facendo parlare di sé per una foto che ha pubblicato da qualche giorno sul suo profilo Instagram. Ecco il motivo di tanto scalpore.

Elena tra lavoro e questioni di cuore

Nata il 28 gennaio 1990 nei pressi di Bergamo, Elena Morali è una showgirl italiana che ha partecipato a diversi programmi televisivi, come La pupa e secchione e L’Isola dei famosi. È stata fidanzata per anni con il comico Scintilla (Gabriele Fubelli), ma si sono lasciati a causa di un flirt di lei con Marco Ferri. Come se non bastasse è stata la ragazza in persona a riferire durante un’ospitata nei salotti di Barbara D’Urso di aver amato contemporaneamente due persone. Nel corso del tempo le sono stati attribuiti vari flirt: uno con Mario Balotelli e uno con Gue Pequeno. Ora sta vivendo un’intensa storia d’amore con Luigi favoloso, noto per aver partecipato a una vecchia edizione del Grande Fratello e per essere ex di Nina Moric. Elena ha iniziato a lavorare come hostess e promoter, ma con il passar del tempo è riuscita ad avere uno spazio nel piccolo schermo. Il suo idolo è Michelle Hunziker, non a caso spera un giorno di poter diventare come lei.

Elena Morali irriconoscibile

“Oggi in versione Desperate housewife”, ecco le parole riportate nella didascalia della foto che risale a due giorni fa. Gli italiani sono abituati a vedere la bellissima Elena con capelli lunghissimi e biondi. Si è sempre mostrata con questo look ottenendo grandissimi consensi. Essendo un personaggio pubblico, è molto attiva sui social. Condivide con i propri follower sia scatti artistici che della vita quotidiana. In questa foto ha voluto far vedere a tutti di aver cambiato acconciatura: capelli castani con caschetto. Ha ottenuto più di 29.000 like, ma sicuramente aumenteranno nei prossimi giorni. Come sempre lo sguardo è ammaliante e le labbra sono carnose. La carnagione sembra quella di quando ci si espone al sole e il top non lascia spazio all’immaginazione. Il risultato è impeccabile. Non è passato inosservato il commento di Favoloso: “Ti voglio così anche stasera se puoi, sarà come passare la serata con un’altra”.

La storia parallela con Daniele Di Lorenzo

“Io e Daniele abbiamo avuto una storia molto tormentata…Credo sia capitato a tutti di amare due persone contemporaneamente, di non poter scegliere perché non vuoi far soffrire nessuno dei due, non vuoi farli star male…io e Scintilla abbiamo deciso di provare a essere una coppia aperta. Quando due persone non vanno più d’accordo, ma continuano a convivere e si prendono le proprie libertà“. Elena ha detto ciò alla D’Urso. Successivamente Di Lorenzo è intervenuto dicendo che lui sapeva di Gabriele, ma lui no.

