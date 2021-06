Uomini e Donne, Chiara e Davide a Temptation Island? L’indiscrezione bomba

Davide Donadei e Chiara Rabbi parlano della loro presunta partecipazione a Temptation Island: ecco come stanno veramente le cose.

Davide Donadei e Chiara Rabbi, una delle coppie più amate dell’ultima edizione di Uomini e Donne, hanno attirato su di loro l’attenzione dei rumors in merito a una possibile partecipazione a Temptation Island. Come tutti i fan della trasmissione sapranno, la corteggiatrice ha subito conquistato l’ex tronista, fino ad arrivare al felice momento della scelta che ha segnato l’inizio della loro storia d’amore. I due partecipanti del dating show di Canale 5 al momento stanno portando avanti con serenità la loro relazione e hanno anche deciso di fare l’importante passo della convivenza.

Il rapporto tra Davide Donadei e Chiara Rabbi

A proposito di come va la love story tra i due protagonisti di Uomini e Donne, in una recente intervista Davide Donadei ha dichiarato: “Si dice che l’inizio di una storia d’amore sia il più bello, ma questi mesi sono stati più di ogni altra cosa un momento di consacrazione. Abbiamo confermato ogni giorno le nostre scelte e stiamo continuando a mettere le basi per qualcosa di veramente importante. Con l’apertura del mio ristorante abbiamo deciso di venire a vivere a Parabita e Chiara si è accordata alla mia vita”.

Il desiderio di una famiglia

La conferma della serenità che li sta accompagnando in questa nuova esperienza insieme è arrivata anche da Chiara Rabbi, che ha espresso il desiderio di costruire le fondamenta di un rapporto solido che possa dare vita a una famiglia. Ogni tanto si sente un po’ spaesata, perché non so quale sarà il suo futuro, ma al tempo stesso c’è una grande certezza che la accompagna: quella di avere la persona giusta al suo fianco.

Litigi sì, ma non troppo

Come in qualsiasi normale rapporto, chiaramente non mancano i litigi, ma i due innamorati stanno imparando a gestirli piuttosto bene: “Il nostro legame è più maturo, perché siamo più consapevoli dei nostri sentimenti. Adesso stiamo attraversando una fase più litigiosa, un po’ per il suo modo di fare e un po’ perché sono lontana da casa e le mie paure a volte fanno sì che fraintenda certi atteggiamenti di Davide. Quando facciamo pace e ci guardiamo negli occhi, però, ci rendiamo sempre più conto di quanto sia impossibile fare a meno l’uno dell’altra”, ha detto Chiara Rabbi.

La partecipazione a Temptation Island

A proposito di una loro presunta partecipazione a Temptation Island, la coppia sembra aver smentito le voci. “In questo momento stiamo cercando di viverci la nostra storia. Siamo occupati con il lavoro e teniamo i piedi per terra” ha spiegato Davide Donadei. E anche Chiara Rabbi la pensa così: “A oggi siamo sicuri del nostro rapporto e, stando insieme da qualche mese, l’idea di metterci alla prova in quel contesto potrebbe farci più male che bene. In futuro, però, se dovesse servirci non ci tireremo indietro dal fare un’esperienza simile”. Per adesso, quindi, nessun reality show in vista ma solo il desiderio di stare insieme e costruire giorno dopo giorno il loro futuro insieme.