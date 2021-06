Verissimo, anticipazioni di sabato 19 giugno: le due artiste protagoniste

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone ospiti nel salotto di Silvia Toffanin: il racconto delle due amiche e cantanti infiamma ancora il pubblico.

Dal 29 maggio 2021 in tv trionfa la trasmissione “Verissimo – Le Storie”, con la riproposizione di alcune interviste andate in onda durante la venticinquesima edizione. Alla guida, come sempre, Silvia Toffanin che intratterrà i telespettatori con notizie e curiosità legate al mondo dello spettacolo. Protagoniste della prossima puntata che andrà in onda sabato 19 giugno, saranno due artiste da sempre unite nel nome della musica: Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Le due cantanti, che hanno iniziato la loro carriera grazie ad Amici di Maria De Filippi, non hanno mai nascosto la sincera amicizia nata tra loro due, che di recente le ha viste unite nel duetto “Pezzo di cuore”.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso ospiti a Verissimo

Tra le tante interviste che andranno in onda nel corso della puntata del 19 giugno di “Verissimo – Le Storie”, ci sarà anche il racconto di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Le due cantanti parleranno della loro storica amicizia e delle difficoltà che non hanno mai smesso di affrontare insieme. Proprio di recente Alessandra Amoroso aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio molto toccante dedicato all’amica e collega. Qui dichiarava: “Ti guardo, ti vedo e ti sento! Non sono per le cose plateali ma forse questa sera sì, perché tutti devono sapere quanto speciale sei, quanto amore ci metti in tutto quello che fai e quanto ti arrabbi con te stessa quando cadi e quanto poco ci rimetti a rialzarti. Non conosco tutto di te e forse ci sarà solo una persona che potrà aprire tutte le porte che abitano il tuo cuore ma credimi io mi accontento di quelle che tu hai aperto per me… ti voglio bene pezzo di cuore e questa sera la tua voce è arrivata dove volevi. Orgogliosa di te sempre, La tua matta”.

L’amicizia tra le due cantanti

Un legame, quello tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso, che sembra essere stato scritto dal destino. La prima, infatti, ha preso parte alla nona edizione di Amici subito dopo la vittoria della seconda l’anno precedente. Ma le due cantanti, oltre che da un esordio comune, sono unite anche da una profonda amicizia che si fonda sulla stima reciproca e sull’affetto sincero.

Pezzo di cuore

Questo pluriennale sodalizio è stato consacrato con l’uscita, il 15 gennaio 2021, del duetto “Pezzo di cuore”. A dare il via a questo featuring è stato il desiderio di una ripartenza con entusiasmo dopo i duri mesi che tutti abbiamo dovuto affrontare a causa della pandemia. Una ballad che ha colpito proprio “dritto al cuore” non solo i milioni di fan, ma anche tutti coloro che apprezzano le due artiste per la loro capacità di utilizzare la musica come mezzo di comunicazione universale: uno strumento su cui fondare non solo delle collaborazioni artistiche di successo ma anche delle solide amicizie, destinate a durare anche lontano dal palcoscenico.