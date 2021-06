Paolo Bonolis, avete mai visto la sua prima moglie? Chi è la bella americana

Parliamo di uno dei conduttori più amati del piccolo schermo, Paolo Bonolis, e della sua prima moglie, madre dei suoi figli più grandi: ecco chi è la bellissima americana che fece perdere la testa al presentatore.

Un conduttore simpatico e amato dal pubblico di Canale 5: Paolo Bonolis resta un punto di riferimento per il piccolo schermo italiano, dopo aver collezionato una serie infinita di successi.

Nella vita privata Paolo è felice accanto a Sonia Bruganelli, che viene spesso presa di mira dalle critiche social, ma nel passato di Bonolis c’è una donna a cui rimarrà sempre legato dalla nascita dei figli.

Il passato sentimentale di Paolo Bonolis: chi c’era prima di Sonia?

Nel passato del presentatore di Avanti un Altro spiccano diverse liason: la più nota è indubbiamente quella durata circa tre anni, dal 1992 al 1995, con la bella showgirl Laura Freddi. Prima di arrivare alla sua condizione attuale, come marito di Sonia Bruganelli, è stato sposato diversi anni con un’altra donna.

La prima moglie di Bonolis si chiama Diane Zoeller, ed è una psicologa americana molto bella che fece perdere la testa a Paolo quando era molto giovane e non era ancora così famoso, anzi cominciava a muovere i suoi primi passi in tv. Erano gli anni ’70 e la vita del presentatore si incrociò con quella della bella psicologa. Poco si sa a proposito del loro primo incontro di come scoppiò l’amore tra i due, ma pare che sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. Un amore travolgente e passionale capace di far perdere il controllo su tutto il resto: un sentimento capace di far battere il cuore, oltre ogni relazionalità.

Diane Zoeller, chi è l’americana ex moglie di Paolo Bonolis

Per celebrare questa unione i due si sposarono nel 1983 e dal loro amore nacquero due figli, Stefano e Martina Bonolis, ma la loro relazione durò poco, terminando circa cinque anni dopo. Di Diane si sa che continuò a fare la psicologa e che, all’epoca della relazione con il noto conduttore, stava studiando per diventare terapeuta. Negli anni si è specializzata nel campo dell’istruzione: oggi aiuta gli insegnanti nel loro lavoro con gli studenti, per permettere la risoluzione di eventuali problemi relazionali e scolastici che ci potrebbero essere. Attualmente Diane vive negli Stati Uniti insieme a suo marito con cui si è sposata nel 2012.

La separazione ha inizialmente messo molto in crisi Paolo Bonolis che si è portato dietro per anni il senso di colpa rispetto all’assenza nei confronti dei figli più grandi. Con il tempo, naturalmente, i rapporti si sono ristabiliti: Paolo è un padre molto orgoglioso che riesce a tenere unita la sua numerosa famiglia allargata grazie al sostegno e alla comprensione di Sonia. La Bruganelli non ha mai smesso di essere da supporto a Paolo, sia nella vita privata che in quella professionale: i due collaborano insieme a diversi programmi diventate trasmissioni di successo.