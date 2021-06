La moglie di Paolo Bonolis appare in uno scatto al mare in una posa davvero esplosiva che mette in vista tutte le sue forme smaglianti: ecco Sonia Bruganelli come non l’avete mai vista.

Sonia Bruganelli è la bellissima moglie di Paolo Bonolis. Proprio grazie al dono fatto da Madre Natura, Sonia Bruganelli, laureata in Scienze della Comunicazione, muove i suoi primi passi nel mondo della moda per poi passare nel campo della televisione.

E’ stata proprio la televisione ad essere galeotta nel suo amore con l’attuale marito Paolo Bonolis, conosciuto nel 1997 a Tira e molla, dove era protagonista di alcune telepromozioni. Un colpo di fulmine il loro e il grande showman non ha resistito davanti ai meravigliosi occhi azzurri di Sonia, decidendo così di portarla all’altare nel 2002.

Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. Non solo bellissima, non solo una madre d’eccellenza ma soprattutto una imprenditrice di talento: oggi Sonia Bruganelli è proprietaria dell’agenzia di scouting SDL.

Sonia Bruganelli mostra le sue forme

Sul suo profilo Instagram, Sonia Bruganelli si mostra in uno scatto davvero molto sensuale. E’ immersa nelle acque di una piscina, distesa a pancia in giù, in una posizione di relax mentre guarda fisso l’obiettivo. Capelli tirati e gli occhialoni scuri da sole portati in testa, pochissimo trucco ma sempre molto bella, così appare la moglie di Paolo Bonolis rilassata in piscina.

A rendere molto sexy il tutto, è il filo d’acqua che non la sommerge del tutto ma fa emergere le sue forme esplosive, soprattutto quelle del suo ‘lato B’.

In questa fotografia esplosiva, Sonia Bruganelli aggiunge una didascalia in cui parla della felicità, riportando una citazione di Jackson tratto da “L’incubo di Hill House”. Di fronte a questa foto i fan sono andati in delirio con una pioggia di commenti d’approvazione.

Sonia Bruganelli ‘tradisce’ Paolo Bonolis?

Da sempre il suo lavoro è dietro l’obiettivo della telecamera ma questa volta appare decisa ad entrare dalla porta principale: Sonia Bruganelli sembra pronta per tradire, ma solo lavorativamente, suo marito Paolo Bonolis, al quale è legata felicemente da ben 24 anni.

A quanto pare, la bellissima Sonia farà il suo debutto in assoluto accanto ad Alfonso Signorini e Adriana Volpe nella conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Vip, dalla prossima stagione su canale 5. Una scelta che lascia di stucco i fan, che ironicamente parlano del ‘tradimento’ di Sonia verso il marito, visto che ha preferito esordire con Signorini e non con Bonolis.

LEGGI ANCHE : Sonia Bruganelli in lutto: “Mi hai vista crescere…”

LEGGI ANCHE : Sonia Brugnanelli e Paolo Bonolis, avete mai visto la loro casa? Una dimora da perdere la testa

Di fronte a questa notizia, così come riportato anche dal quotidiano Libero, come ha reagito Paolo Bonolis? Il grande showman italiano sembra appoggiare a pieno e condividere le scelte di sua moglie e commenta, con una punta di ironia che da sempre lo distingue: “Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante” ha così concluso Paolo Bonolis.