Ciro Immobile e Jessica, avete mai visto dove vivono? Casa da sogno

Linee semplici ed eleganti e contrasti di colore: ecco la casa di Ciro Immobile e Jessica Melena.

Conosciuto come uno dei migliori attaccanti italiani della sua generazione, vincitore della Scarpa d’oro e del titolo di capocannoniere della UEFA Europa League (2017-2018), migliore marcatore di sempre nelle competizioni ufficiali della Lazio, Ciro Immobile, classe 1990, è senza dubbio uno dei calciatori più talentuosi del panorama italiano. Oltre ad essere apprezzato per la sua carriera, il giovane attaccante forma insieme alla moglie Jessica Melena una coppia molto amata anche da chi non è un grande fan dello sport nazionale. I due si sono sposati il 23 maggio del 2014 al Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico, paese d’origine di Jessica Melena, e dalla loro unione sono nati tre splendidi figli: Michela nel 2013, Giorgia nel 2015 e Mattia nel 2019. Ma avete mai visto dove vive l’intera famiglia?

In giro per l’Europa

Prima di scegliere di stabilirsi nell’attuale casa, Ciro Immobile e Jessica Melena di posti ne hanno girati tanti e hanno raccolto un corposo bagaglio di esperienze che hanno portato con loro fino ad oggi. Come ha raccontato Jessica Melena in un’intervista, sono stati diversi i cambiamenti effettuati dalla coppia in questi anni a causa dei trasferimenti del marito. “È stato come uno tsunami che rade al suolo il passato”, ha spiegato, “Di prima, non esiste quasi più niente. Ho lasciato l’università, la mia famiglia, le mie radici. Ho fatto tre figli e sei traslochi in sei anni tra Italia, Germania e Spagna”. Jessica Melena, infatti, coltivava il sogno di diventare criminologa e per questo che si era iscritta alla Facoltà di Scienze delle Investigazioni. Ma poi ha deciso di abbandonare tutto per seguire suo marito.

Dove vivono Ciro Immobile e Jessica Melena

Ma dove vive adesso la famiglia Immobile? Dopo i numerosi spostamenti, Ciro e Jessica sono approdati nella Capitale, dove vivono in uno splendido appartamento. La loro casa era stata mostrata al grande pubblico grazie allo scherzo organizzato dal programma Scherzi a parte al calciatore. Una dimora moderna ed elegante dominata dai contrasti.

Gli interni della casa

Gli arredi di casa Immobile sono semplici ma di classe. Aprendo la porta d’ingresso, si entra subito in un ampio open space dominato da un tavolo total white e una cucina semicircolare. Quest’ultimo, di colore scuro, crea un forte contrasto con il resto dell’arredamento, ma non risulta affatto freddo: il caldo parquet della casa dona un tocco morbido e accogliente a tutto l’ambiente.

La zona living

Anche il resto della casa si compone di questi contrasti. L’area living dell’abitazione è caratterizzata da un grande divano in tessuto grigio che spicca sui pavimenti più chiari: è qui che la famiglia ama trascorrere il tempo insieme. Anche la camera da letto è in armonia con il resto della casa: al suo interno, sul caldo parquet, trionfa un grande letto caratterizzato da una testiera trapuntata bianca, in contrasto con le tende scure. Sulle pareti della casa ovviamente non possono mancare le foto della famiglia al completo, alternate ad eleganti quadri: un mix di semplicità e raffinatezza!