Maddalena Incorvaglia e Enzo Iacchetti, perché è finita dopo anni? Arriva la verità

La relazione tra Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia è stata una delle più chiacchierate del panorama televisivo italiano. Ma per quale motivo i due hanno deciso di separarsi? Scopriamo di più.

Enzo e Maddalena si sono conosciuti quando lei aveva 21 anni mentre lui 50, la grande differenza di età ha contribuito a mettere la relazione al centro dei gossip per molti anni.

La relazione tra Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia

Il conduttore di Striscia la Notizia, durante un’intervista al Maurizio Costanzo Show, ha parlato del suo rapporto con Maddalena Corvaglia, rivelando dei particolari sconosciuti al grande pubblico. In particolare Iacchetti ha raccontato che nonostante le voci di corridoio e i gossip, a farlo innamorare della giovanissima ragazza non fosse stato solamente l’aspetto fisico ma anche il suo modo di ragionare e di riflettere che gli permetteva di toccare le tematiche più svariate.

Perché è finita tra Enzo e Maddalena

La loro relazione è durata dal 2002 al 2007, anni fatti di grande affetto e passione. Ma a un certo punto qualcosa è andato storto e ha portato i due a mettere una fine al rapporto che li legava. Ma cosa è accaduto? Secondo quanto dichiarato da Enzo Iacchetti durante la sua chiacchierata con Maurizio Costanzo, sembra che col tempo la grande differenza di età si sia fatta sentire. In particolare il conduttore ha affermato che i due avevano delle esigenze di vita diverse, Maddalena amava uscire la sera, passare il tempo con gli amici e andare a ballare, mentre per Enzo si trattava di uno stile di vita appartenente al passato che non faceva più al caso suo.

LEGGI ANCHE—>Pier Silvio Berlusconi pazzo di lei: la conduttrice approda a Striscia La Notizia

Le parole di Enzo Iacchetti

Inoltre Iacchetti ha aggiunto che con il passare del tempo aveva cominciato a sentirsi più un padre che un compagno, poiché visto lo stile di vita di Maddalena, perfettamente coerente con la sua età, si preoccupava per lei. Insomma sembra che nonostante il bellissimo legame alla base della loro relazione la differenza di età abbia giocato un brutto scherzo alla coppia.