Beautiful che fine ha fatto Stephanie? Ecco l’attrice, come sta dopo la malattia

Beautiful è la soap opera americana più conosciuta e seguita della Mediaset. Da anni appassiona i telespettatori, i quali sono abituati agli addii di vari personaggi. Quello più sofferto è stato sicuramente l’addio di Stephanie Forrester. L’attrice Susan Flannery è uscita di scena tanto tempo fa. Ecco come sta conducendo la sua vita.

Stephanie, un pilastro di Beautiful

Il personaggio di Stephanie Forrester è comparso fin dalla prima puntata. Con Eric Forrester, il figlio Ridge e l’eterna rivale Brooke Logan, Stephanie ha regalato tante emozioni al pubblico. Spesso si è scontrata con Brooke perché quest’ultima ha avuto a che fare con tutti i membri della sua famiglia, compreso il marito. Dopo anni di vita trascorsa sul set, il suo personaggio è uscito di scena e secondo il copione è andata via con una brutta malattia. Prima di morire si è riappacificata con Brooke spiazzando del tutto i fan della soap opera. Fino a poco tempo fa nel salone di casa Forrester c’era il suo quadro, ma ora c’è quello di Quinn, ovvero l’attuale moglie di Eric. Brooke sta dando del filo da torcere alla nuova matriarca della famiglia. Secondo le anticipazioni americane non mancheranno i colpi di scena. Molti si sono chiesti che fine abbia fatto l’attrice dopo aver salutato definitivamente la soap opera che l’ha resa famosa.

Come sta conducendo la sua vita lontana dal set?

Susan Flannery è nata a Jersey City il 31 luglio 1939. È un’attrice e una regista statunitense, vincitrice di un Golden Globe e quattro Emmy Awards. “Ho sempre saputo che avrei fatto l’attrice. Dopo aver studiato recitazione, ho iniziato con il teatro. Quella è stata la mia casa per diversi anni…Mi sento di consigliare a tutti coloro che vogliono lavorare nel cinema o in televisione di trascorrere più tempo possibile sul palcoscenico di un teatro. Ti insegna a usare l’intero strumento”, ecco alcune dichiarazione fatte durante una delle innumerevoli interviste. Non tutti sanno che ha lasciato il ruolo di Stephanie perché realmente malata. Nel 2010 ha scoperto di avere un tumore al colon e nel 2012 un’altra brutta notizia: malata di fibriomialgia. Per fortuna ancora oggi non demorde e fa parte delle organizzazioni intente ad aiutare coloro che soffrono per le medesime malattie.

Il video compromettente

Brooke ha baciato Bill e Shauna ha ripreso il tutto con il cellulare. Ha fatto vedere il gesto di infedeltà nei confronti di Ridge e Katie a Queen, la quale sarà intenta più che mai a mostrarlo con lo scopo di allontanare Brooke dalla famiglia. Se dovesse farlo vedere ai diretti interessati, comprometterebbe anche la reazione di Bill e Katie. Brooke e Ridge riusciranno a superare anche questa crisi imminente? I più ottimisti credono che sapranno mettere da parte anche questa spiacevole situazione.

