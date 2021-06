Elodie caschetto nero e lungo : eccola come non l’avete mai vista

Sempre eclettica e versatile, questa volta Elodie compare sul suo profilo Instagram con un caschetto nero e lungo ed è sempre bellissima, tanto che viene inondata di apprezzamenti positivi.

Il pubblico ama Elodie per la sua voce, la sua grinta e per il suo look, che continuamente cambia, dimostrandosi sempre molto bella e di tendenza. La giovane cantante ha esordito nel talent show di Maria De Filippi in cerca di successo ma mai avrebbe immaginato di raggiungere la popolarità che ha oggi.

Alla quindicesima edizione di Amici, Elodie si è classificata al secondo posto, è poi arrivata sul palcoscenico del Teatro Ariston per gareggiare al Festival di Sanremo nel 2020 e infine, nel 2021, è stata co-conduttrice dello stesso Festival della Canzone Italiana.

Da Amici in poi, per Elodie è cominciato un periodo d’oro fatto di riconoscimenti, vette scalate nelle classifiche musicali e la vittoria di un amore che procede a gonfie vele con un suo collega, il noto rapper Marracash. Moltissime fan della cantante, inoltre, la seguono per imitare il suo stile di tendenza.

Elodie: caschetto nero e lungo per l’estate 2021

Nell’ultima foto del suo seguitissimo profilo Instagram, la cantante Elodie appare con una nuova immagine e un look rinnovato. Piace moltissimo, come sempre, e anche questa volta il suo look è stato approvato al cento per cento: Elodie ha una capacità di essere molto versatile e poliedrica nell’immagine e non ha paura di osare e cambiare.

Questa volta il suo nuovo stile è un po’ da scolaretta old school dove Elodie, con aria sbarazzina come se fosse una giovane studentessa adolescente, guarda l’obiettivo della fotocamera. I suoi capelli sono corti, con un caschetto nero, riga centrale e dei ferma capelli laterali che forniscono un tocco di ‘ingenuità’ alla sua immagine.

La cantante indossa degli occhiali molto grandi, con una linea anni novanta, che invece aggiungono un tocco di intellettualità alla sua immagine: Elodie è sempre più bella e a palesarglielo sono gli stessi follower che la sommergono di elogi. Sicuramente il suo nuovo stile di tendenza sarà molto copiato nella prossima stagione estiva da tutte le sue seguaci.

Il nuovo progetto di Elodie

Da anni, ormai, Elodie è sulla cresca dell’onda con grandi successi nei propri singoli e riconoscimenti vari ma per lei il guadagno non arriva solo dalla musica. Così come Elodie è poliedrica nell’immagine, così è versatile e trasversale anche nella carriera e, a quanto pare, sta lavorando ad un nuovo progetto. Di cosa si tratta?

La cantante tanto amata parteciperà alla prossima stagione di Celebrity Hunted, un progetto lavorativo che taglierà il nastro oggi, 18 giugno su Amazon Prime Video. La stessa Elodie ha annunciato qualche giorno fa l’avvio di questo nuovo progetto, che di sicuro sarà seguitissimo, attraverso i suoi canali social. A quanto pare la partecipazione di tutti i big, compresa quella di Elodie, sarà ben retribuita.

LEGGI ANCHE : Marracash ed Elodie: dove vive la coppia, casa da sogno

LEGGI ANCHE : Elodie si mostra senza filtri e trucco: eccola completamente al naturale

Intanto il progetto propone un parterre di nomi blasonati: tra le fila dei tanti partecipanti illustri possiamo ricordare i nomi di Diletta Leotta Stefano Accorsi Vanessa Incontrada Achille Lauro.