Striscia La Notizia, l’ex velina mora irriconoscibile: drastico cambio look

Nelle ultime ore un’ex velina di Striscia la notizia sta facendo parlare di sé in seguito alla pubblicazione di una foto su Instagram. Ecco il motivo di tanto stupore. Tutti hanno dato lo stesso parere su Ludovica.

L’ex velina Ludovica ha spiazzato i follower

Nata a Napoli il 15 novembre 1992, Ludovica Frasca vive in provincia di Caserta, a Castel Morone. Lì ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza, ma una volta ottenuto il diploma di maturità si è trasferita a Milano per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. Ha seguito le orme del padre, dato che è un avvocato. Nel frattempo ha cercato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, dunque ha partecipato al casting per diventare velina di Striscia la notizia. Ha anche partecipato a diversi concorsi di bellezza, come Miss Italia nell’anno 2012. In passato è stata al centro dell’attenzione per la sua relazione con Luca Bizzarri, membro del duo Luca e Paolo. Sono stati fidanzati dal 2014 fino al 2018 per poi prendere strade diverse. Attualmente ha una storia d’amore con l’imprenditore inglese Frank Faracy. Essendo un personaggio pubblico, Ludovica ha un profilo social molto attivo. Infatti condivide spesso degli scatti in compagnia del suo partner e di recente ha sconvolto tutti i follower con una foto in cui si mostra in una nuova versione.

Il cambio look estremo

Lo scatto è stato pubblicato poche ore fa e ha già ottenuto molti like. Sicuramente ne avrà tanti altri nei prossimi giorni, dal momento che vanta di avere molti follower. “Winter compilation”, ecco cosa ha riportato nella didascalia. Non sono mancati i commenti positivi: “Fossero così tutti gli inverni…caldo addosso e ghiaccio negli occhi da brividi…al pensiero che sotto quella corazza ci sia tanta dolcezza…”. Tutti sono rimasti stregati dalla sua indescrivibile bellezza. Adesso ha una chioma bionda che mette ancora di più risalto il suo sguardo magnetico. Probabilmente lo scatto è stato realizzato nel periodo invernale, poiché indossa un maglione verde che si sposa perfettamente con la sua carnagione. Non sono passate inosservate neanche le labbra perfette.

“Fingevamo di essere amiche”

“Ora posso dirlo: non siamo mai state amiche. Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare…Non ci siamo mai trovate bene l’una con l’altra, non so nemmeno spiegare il perché ma era così. Poi raccontavamo che eravamo amiche, ma era una finzione”, l’ex velina bionda Irene Cioni ha dichiarato ciò durante un’intervista. Come se non bastasse ha aggiunto che Ludovica non le avrebbe fatto nemmeno gli auguri per la sua gravidanza. Irene è legata a Giacomo, un imprenditore nel settore nautico. Lei è diventata insegnante di yoga, lasciando del tutto il mondo della televisione.

