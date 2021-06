Il Paradiso delle Signore new entry: chi entra nel cast, i nomi bomba

Le riprese sul set de Il Paradiso delle Signore hanno avuto inizio da poco, ma già stanno saltando fuori tantissime novità. Oltre agli attori già presenti nelle precedenti edizioni, sono alle prese con il copione le new entry. Ecco chi si metterà all’opera davanti alle telecamere del telefilm più seguito della Rai.

Le new entry de Il Paradiso delle Signore

Sul set si sono messi all’opera due grandi attori: Laura Rossi e Salvatore Langella. Essendo entrambi molto seguiti sui social, hanno pubblicato dei post lasciando intendere di far parte del cast della fiction della Rai. “Il mio primo e unico (chissà perché) ruolo in tv: la sartina in Il Paradiso delle Signore”, queste sono state le parole riportate da lei sul suo Instagram. I telespettatori sostengono che il suo personaggio darà del filo da torcere a Gabriella Rossi, Agnese Amato, Maria Puglisi. Ciò significa che Ilaria Rossi, Antonella Attili e Chiara Russo saranno presenti ancora con i loro rispettivi personaggi. Anche Salvatore ha scritto un messaggio sul web: “Man in Paradise. Another backstage”. La foto che ha condiviso mostra il ragazzo con un look che lascia pensare a una sorta di uomo d’affari. Per questo motivo si pensa che interagirà con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Per ora si tratta solo di ipotesi, ragion per cui non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate.

L’addio sofferto

Per quanto riguarda gli addii, probabilmente i telespettatori non vedranno più Marta Guarnieri, Giancarlo Commare e Alessandro Fella. Non è sicuro se lasceranno definitivamente la soap opera oppure potranno fare ritorno in un secondo momento. Fatto sta che è ancora tutto avvolto nel manto del mistero. Tra i nuovi ingressi ci sarà anche quello di Tina Amato. L’attrice ha confermato la sua presenza non che lo spoiler di Emanuel Caserio pubblicando una foto fatta sul set. Torneranno Giulia Vecchio e Arianna Montefiori e presteranno il volto per l’ennesima volta rispettivamente ad Anna Imbriani e Laura Parisi. Per sapere tutto nel minimo dettaglio e con la massima certezza, non bisogna far altro che attendere il 13 settembre con la nuova stagione.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, nuova coppia sul set: la foto che ha entusiasmato i fan

“Troviamogli una donna”

L’attrice Ilaria Rossi ha dato delle informazioni utili ai telespettatori. I fan sanno che è collocata tra due fuochi: Cosimo e Salvatore. Il suo personaggio, Gabriella, ha rivelato che Salvatore non riuscirà a darsi pace perché deciderà di stare accanto all’altro. Allo stesso tempo spera anche per Salvatore ci possa essere un finale diverso, dal momento che Gabriella non può renderlo felice. Il suo è stato un vero e proprio appello ai produttori del telefilm: “Troviamogli una donna di cui possa innamorarsi di nuovo”.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore spoiler: brutta notizia per i fan