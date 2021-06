Masterchef lutto improvviso: pubblico sconvolto

Paolo Armando, uno dei concorrenti più apprezzati della quarta edizione di Masterchef, è scomparso all’età di 49 anni. La notizia ha sconvolto i fan del programma.

Paolo Armando è stato uno dei protagonisti indiscussi della quarta edizione di Masterchef, show cooking in onda su Sky. L’uomo ha partecipato al programma nella stagione del 2014/15 che in finale ha visto trionfare Stefano Callegaro.

Paolo Armando a Masterchef

Paolo, durante la sua presentazione nel programma, aveva raccontato di essere un informatico impiegato nella provincia di Cuneo ma che da sempre la cucina era la sua grande passione. Durante le varie puntate dello show aveva confermato questa sua affermazione mettendo un gran cuore nelle preparazioni pur non essendo sempre perfette. Il concorrente di Masterchef si distingueva per la sua grande energia che gli aveva permesso di guadagnarsi il soprannome la tigre.

Le cause della morte di Paolo Armando

Nelle ultime ore è arrivata la tragica notizia della sua morte, in maniera del tutto inaspettata. Secondo quanto riportato non sono ancora note le cause della dipartita di Paolo che è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Purtroppo a nulla è servito il tempestivo intervento del 118. Paolo lascia la moglie e 3 figli: Michela, Sara e Francesco. Il triste avvenimento ha sconvolto la comunità di Cuneo che lo aveva appoggiato durante la sua avventura a Masterchef e ovviamente i fan più accaniti del programma.

LEGGI ANCHE—>Masterchef, che fine ha fatto il vincitore Federico Francesco Ferrero? Eccolo oggi

Le parole di cordoglio

Dopo la partecipazione allo show di Sky, Paolo aveva dedicato molto più tempo alla sua passione per la cucina, partecipando a diversi eventi e manifestazioni di cui è anche stato testimonial. Inoltre sembra che Tigre fosse molto attivo anche sul piano umano partecipando a diversi incontri con le scuole. A proposito della sua scomparsa, Federico Borgna – presidente della provincia – ha dichiarato: “Una grande perdita per il nostro ente ma anche per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore “.