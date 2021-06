Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti di Mara Venier

Mara Venier torna in onda, pronta ad accogliere gli ospiti di questa puntata nello studio di Domenica In: vediamo quali saranno i personaggi del mondo dello spettacolo che si racconteranno all’amatissima signora della tv italiana.

Non sono stati giorni facili per Mara Venier: la presentatrice ha dovuto affrontare le conseguenze di un errato impianto dentale che l’ha costretta al ricovero e ad una seconda operazione.

La conduttrice ha raccontato sui social di stare meglio, ma di non aver ancora risolto del tutto il problema che l’ha coinvolta, causandole disagio e un notevole crollo psicologico.

Momento difficile per Mara Venier: la conduttrice reagisce tornando in onda

A causa della disavventura, Mara ha avuto degli attacchi di panico che è riuscita a superare solo grazie al sostegno di amici e familiari. Nonostante il grande spavento e dolore, la presentatrice ha rivelato di essere decisa a tornare in onda con Domenica In, desiderosa di chiudere la stagione: al programma mancano, infatti, solo due puntate e la donna tiene particolarmente al saluto da riservare al pubblico che l’ha seguita durante tutta questa edizione del contenitore domenicale.

Cosa succederà nella puntata odierna di Domenica In? In studio grande sorpresa per i fan di Amici di Maria De Filippi: la Venier ospiterà Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione del talent show di Canale 5, una ballerina che ha saputo conquistare tutti con le sue capacità, ma soprattutto con il suo modo di fare spontaneo e originale. Sempre per il mondo della danza sarà ospite l’etoile Eleonora Abbagnato che racconterà i vari progetti in cui è impegnata al momento, non solo come professionista, ma anche come donna e madre.

Ci sarà anche spazio per l’intervista riservata ad uno dei protagonisti di Gomorra Salvatore Esposito che presenterà il suo libro Sciamani. Paola Minaccioni parlerà del film School of Mafia e anche Bruno Venturini parlerà soprattutto di musica. Non mancherà lo spazio di approfondimento dedicato al Covid e alla situazione attuale nel nostro Paese: ospiti il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il Prof. Matteo Bassetti Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

Domenica In: ospiti della Venier Maurizio Costanzo, Orietta Berti e Nino Frassica

Per le ultime puntate di Domenica In Mara ha aperto le porte del suo salotto televisivo soprattutto agli amici: arriveranno negli studi Rai anche Maurizio Costanzo e Orietta Berti, che si sta godendo il grande successo raccolto per il brano Mille realizzato insieme a Fedez e Achille Lauro. Per l’amatissima cantante è stata un’esperienza davvero importante: la donna non si sarebbe mai aspettata di raggiungere nuovamente il successo accanto alle due icone musicali del momento.

Infine Mara Venier accoglierà con piacere Nino Frassica, protagonista della prossima stagione di Don Matteo, già al lavoro sul set: nell’intervista l’attore racconterà carriera e vita privata. Per la conduttrice questa puntata sarà un’altra occasione per celebrare l’ennesimo record di ascolti della stagione.