Fabio Fazio, sapete che lavoro faceva prima di diventare famoso? Da non credere

Fabio Fazio è uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Non tutti conoscono, però, il suo passato prima di diventare il celebre presentatore di Che Tempo Che Fa che tutti apprezzano da molti anni. Ecco qual è stato il lavoro che gli ha permesso di diventare uno dei pilastri fondamentali della Rai.

Fabio Fazio, sapete che lavoro faceva?

Nato a Savona il 30 novembre 1964, Fabio Fazio è un conduttore e autore televisivo, imitatore, scrittore e doppiatore italiano. Come tutti sappiamo, la sua fama da grande conduttore lo ha indotto ad essere stato in passato anche alla conduzione del programma più amato dagli italiani, ovvero il Festival di Sanremo per ben quattro edizioni. Al suo fianco, per quelle esperienze, ci fu la simpaticissima Luciana Littizzetto. Il vero successo è arrivato nel 1993 quando ha avuto modo di scrivere e condurre il varietà domenicale Quelli che il calcio. Nel 2001 ha lasciato la Rai per La7 ed è stato sostituito da Simona Ventura. Si è anche cimentato nella scrittura della sceneggiatura dei film Pole pole che è stato presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ha esordito come regista anche per la fiction Tv Un giorno fortunato e nel cast c’erano Claudio Bisio ed Enzo Jannacci. Attualmente è al timone della conduzione di Che tempo che fa. Ma qual è stato il suo primo lavoro prima di diventare conduttore?

Primo lavoro in radio

Fabio Fazio, dopo aver terminato gli studi universitari a Genova presso la facoltà di Lettere, ha esordito in radio come imitatore nel programma Blackout. Ha anche avuto modo di lavorare accanto a Raffaella Carrà nel programma televisivo Pronto Raffaella. Sicuramente il suo grande successo si è sviluppato nel corso degli anni anche in altre trasmissioni come quelle con Loretta Goggi oppure sull’emittente televisiva Odeon Tv. Grazie a queste ottime collaborazioni ha avuto modo di condurre il programma Forza Italia con Walter Zenga e Roberta Termali.

Buone notizie per gli italiani

Nell’ultima puntata di Che tempo che fa Fabio Fazio ha dato una buona notizia e telespettatori. In poche parole ha confermato la sua presenza nella prossima stagione del programma. Gli ottimi ascolti sono stati tali da indurre il direttore Franco Di Mare a rivolerlo al timone della conduzione. In realtà il contratto era in scadenza con questa stagione televisiva, ma è stato subito rinnovato. Ha proposto alla produzione di puntare su ospiti illustri, come Barack Obama, Bill Gates, Susan Sarandon e Greta Thunberg, Le sue idee sono state apprezzate al punto tale da volerlo di nuovo nello studio. Cosa avrà in mente per la prossima stagione?

