Veronica Lario la trasformazione. Ecco com’è diventata, dimagritissima

In alcune foto di Veronica Lario di qualche estate fa, appare la trasformazione dell’attrice che è diventata magrissima. Ecco com’è l’ex moglie di Silvio Berlusconi.

Le foto della ex moglie di Silvio Berlusconi sono relative a qualche anno fa e documentano come Veronica Lario abbia avuto una trasformazione fisica che l’ha cambiata: appare molto dimagrita ma resta pur sempre bellissima. Dopo il divorzio con il Cavaliere, la Lario si è ritirata a vita privata ed è rinata.

L’ex moglie di Berlusconi, Veronica Lario e la trasformazione dopo il divorzio

Appare sempre bellissima e molto elegante, Veronica Lario che, in alcune foto di qualche anno fa e pubblicate da Novella 2000, mostrano la trasformazione della ex signora Berlusconi, che si trova in vacanza a Formentera con i suoi nipoti.

L’attrice Veronica Lario appare rinata per una ritrovata serenità ed un benessere fisico: nelle foto è in ottima forma, con qualche chilo in meno e senza aver perso mai il suo fascino innato.

Quindi Veronica Lario non è solo una donna magnetica, affascinante e di talento ma anche molto determinata, così come ha dimostrato con la dieta che ha seguito e che l’ha riportata in forma.

La rinascita di Veronica Lario

L’amore tra il Cavaliere Berlusconi e Veronica Lario è durato ben 27 anni e da questo matrimonio sono nati i tre figli della coppia: Barbara, arrivata nel 1984, Eleonora, classe 1986, e Luigi, nato nel 1988.

Tempo fa, in un’intervista rilasciata a Paris Match, Veronica Lario raccontò del suo innamoramento per l’ex marito, un uomo che da subito aveva trovato irresistibile e che la sorprese con una festa di compleanno organizzata a Marrakesh, in Marocco, dove Silvio Berlusconi si travestì da berbero, esibendosi in un danza: “Mi sono commossa quando ho scoperto che quel danzatore mascherato era mio marito Silvio” aveva dichiarato Veronica Lario.

Il matrimonio, però, tra la Lario e Silvio Berlusconi si conclude definitivamente nel 2007. Che fine ha fatto oggi Veronica Lario?

E’ sempre stata una donna molto discreta e riservata ma, dopo la fine del suo matrimonio con il Cavaliere, Veronica Lario si è allontanata del tutto dai riflettori. Ha lasciato la villa Belvedere, dove ha vissuto per vent’anni con i figli, e si è trasferita in un attico a Vimercate e si dedica a tempo pieno al suo ruolo di nonna.

Non dimentica, però, il suo ex marito, verso cui nutre ancora molto affetto, così come ha dimostrato quando, qualche settimana fa c’è stata la notizia della positività al Covid-19 di Silvio Berlusconi. In quell’occasione Veronica Lario ha mandato il suo augurio e la sua vicinanza all’ex marito, attraverso le pagine de La Repubblica, dove ha dichiarato: “Sono addolorata e anche un po’ preoccupata ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla”.