Cristina di Vite al limite: dal dottor Nowzaradan alle passerelle, oggi modella FOTO

Il programma Vite al limite permette a tante persone che combattono contro l’obesità di avere la meglio sui chili di troppo. Una di queste persone è stata Cristina Phillips, la quale attualmente svolge il lavoro di modella. Ecco com’è adesso.

Cristina in passerella

Vite al limite è un reality show statunitense trasmesso in Italia su Real Time. Ogni episodio segue per un anno persone obese che decidono di riprendere in mano la propria vita. Si affidano al chirurgo iraniano Younan Nowzaradan. Nella prima stagione i pazienti sono stati seguiti per circa 7 anni, ma a partire dalla seconda sono stati presi solo per un anno. Nell’ottava solo per sei mesi. Fatto sta che alcuni sono riusciti nel loro intento e tra questi c’è Cristina Phillips. Ecco la sua storia.

“Le cose semplici della vita sono divertenti”

Cristina attualmente è una modella, ma in passato ha dovuto fare i conti con ben 317 chili. Si è rivolta al Dottor Nowzaradan per riprendere in mano la propria vita. Era l’anno 2014 quando si è recata presso la sua clinica in Texas. Non riusciva più a compiere gesti di estrema semplicità, come per esempio camminare o fare la spesa. Era sempre costretta a stare a letto e aveva costantemente bisogno di un aiuto esterno. A un certo punto ha deciso di dare una svolta alla sua vita, così con tanta pazienza, costanza e impegno ha raggiunto dei risultati eccellenti. Non è stata un’impresa facile, però adesso Cristina sta godendo dei frutti del suo intenso lavoro. L’intervento di bypass gastrico è stato fondamentale per perdere 250 chili. “Prima non riuscivo a camminare. Ora, potrei fare qualsiasi cosa a cui ho pensato. Le cose semplici della vita sono divertenti per me, so che sembra sciocco, ma è la risposta onesta”, ecco le parole riportate sulla rivista People in seguito a un’intervista.

Modella e mamma di Ethan

“La mia vita è cambiata ed è solo grazie al dottor Nowzaradan se oggi sono viva…Sono così fortunata ad avere una seconda possibilità nella vita…All’inizio ho avuto un sacco di dubbi su di me. Avevo una relazione davvero violenta e, sicuramente, penso che abbia avuto un impatto negativo su di me”. Durante l’intervista Cristina ha parlato a ruota libera di sé stessa. Ha spiegato cosa l’ha spinta nel tunnel dell’obesità, però per fortuna è riuscita a uscirne. Come se non bastasse il 3 marzo 2021 ha dato alla luce il primo figlio. La sua storia potrebbe essere presa come esempio da coloro che vivono la stessa problematica. Per questo motivo ha voluto condividerla con il mondo.

