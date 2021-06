Roberto Farnesi, chi è la fidanzata dell’attore de Il Paradiso delle Signore? Bellissima studentessa

Lui è uno dei personaggi di spicco de Il Paradiso delle Signore, Roberto Farnesi. Lei, la sua fidanzata Lucya Belcastro, bellissima, è molto più giovane di lui ed era proprio una fan dell’attore. Conosciamola meglio

L’uomo d’affari de Il Paradiso delle Signore

Roberto Farnesi ha esordito nel mondo dello spettacolo come modello e attore di fotoromanzi per le riviste Lancio e Grand Hotel. La svolta arriva nel 1998 quando ottenne il ruolo di protagonista nel film “Femmina” di Giuseppe Ferlito, a fianco di Monica Guerritore.

Successivamente la carriera di Farnesi si dividerà tra il cinema e la televisione, lavorando nel celebre film di Zeffirelli, Un tè per Mussolini. Oggi Roberto Farnesi veste il ruolo di Umberto Guarnieri nella soap italiana di Rai 1 Il Paradiso delle Signore anche se da qualche anno affianca alla sua carriera di attore l’attività di ristoratore.

Come sanno i fan Umberto Guarnieri è presente già dalle vecchie stagioni ne Il Paradiso delle Signore. Il personaggio di Farnesi è un uomo d’affari e molto amato dal pubblico. Forse non tutti sanno che l’attore toscano da un pò di tempo è fidanzato con una bellissima ragazza, più giovane di lui. Chi è?

La giovane fidanzata di Roberto Farnesi

Si chiama Lucya Belcastro, classe 1996, studentessa di lingue a Firenze. La ragazza in un’intervista ha dichiarato di non essere, per il momento, interessata al mondo dello spettacolo ma di essere intenzionata a portare a termine i suoi studi.

Roberto e Lucya si sono incontrati nel 2015 e nonostante ci siano tra di loro ben 25 anni di differenza, il loro amore va a gonfie e vele. I due convivono da circa due anni e pare che stiano pensando a mettere su famiglia. Recentemente un post pubblicato dallo stesso attore su Instagram ha rafforzato questa ipotesi. Il bellissimo e affascinante Farnesi infatti nel giorno di Pasqua ha condiviso una foto che lo ritrae sdraiato in costume mentre si gode il sole primaverile.

“Oggi è un gran bel giorno…per me indimenticabile. Buona Pasqua!” E’ la didascalia che accompagna lo scatto. Parole che hanno subito scatenato la curiosità dei fan che non hanno esitato a bombardarlo di domande sul perchè per lui è un giorno particolarmente indimenticabile? Forse ha saputo che presto diventerà padre? L’attore non si è sbilanciato ma la possibilità è alta.

LEGGI ANCHE ———–>Roberto Farnesi vittima di stalking | Testimonianza shock: “Anche un pugno”

Voglia di paternità

Del resto lo stesso Farnesi a Vieni da Me, aveva dichiarato di essere pronto a diventare padre e sua differenza di età tra lui e la sua compagna ha dichiarato: “Molti colleghi hanno fidanzate o mogli molto più giovani, ma solo io ricevo delle critiche. Forse perché ne ho avuta più di una, ma è un caso: non sono certo andato a cercarle all’uscita di un liceo”

LEGGI ANCHE ———–>Roberto Farnesi in Procura | Pedinato ovunque | coinvolta una donna

A Vanity Fair inoltre l’attore tempo fa spese parole bellissime per la sua Lucya rivelando che è convinto che lei sia la persona giusta per lui: “Lucya mi pare una ragazza in gamba, coerente, stabile e semplice. Ma è presto per trarre bilanci. Mi piace l’idea di un futuro nel segno di serenità e di stabilità. Ma sono uno spirito libero… E nessuna mia storia d’amore è durata più di due anni”.