Luciana Littizzetto, che lavoro faceva prima del successo: inimmaginabile

Luciana Littizzetto la conosciamo come una delle intrattenitrici più amate della televisione italiana, ma prima di sfondare nel mondo dello spettacolo sapevate che lavoro faceva?

Una delle comiche più amate e seguite della televisione italiana è nata a Torino nel 1964 e qui vive in una splendida dimora: stiamo parlando di Luciana Littizzetto, la spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Ogni domenica i due si ritrovano in onda per aggiornare il pubblico su tutte le ultime notizie provenienti dal mondo della cronaca, della politica e dello spettacolo.

Luciana Littizzetto e la sua vita prima di diventare una famosa comica e attrice

Non tutti sanno che Luciana Littizzetto risulta essere una talentuosa artista, non solo nel campo della recitazione e della comicità, ma anche in quello della musica. L’attrice e intrattenitrice si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio Giuseppe Verdi e si è anche laureata in lettere presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Torino. Dopo gli studi ha deciso di seguire la sua passione e ha frequentato la scuola di recitazione presso l’Istituto d’Arte e Spettacolo di Moncalieri. Un percorso formativo che l’ha portata ad essere uno dei volti più amati del piccolo schermo.

Prima di raggiungere la notorietà, però, la donna conduceva una vita professionale normalissima, con un ruolo completamente diverso da quello odierno. Ebbene la Littizzetto ha lavorato per circa nove anni come insegnante di musica in una scuola media, un modo per sperimentare le sue doti artistiche e per stare tutti i giorni a contatto con i ragazzi. Stesso ruolo che l’attrice ha ricoperto sul piccolo schermo in una fiction che ha riscosso notevole successo.

Littizzetto: mamma e donna realizzata, fuori e dentro gli schermi televisivi

Luciana è sempre stata riservata rispetto alla sua vita privata: dal 1997 al 2018 la donna ha avuto un’intensa e lunga relazione con il musicista Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. I due hanno deciso insieme di diventare genitori, adottando due bambini, ma dopo dieci anni dall’inizio del loro rapporto la coppia si è separata. Dal momento in cui si è diffusa la notizia c’è stata molta curiosità intorno alla fine del rapporto, ma i diretti interessati non hanno mai voluto approfondire i motivi della rottura dato che la conduttrice stessa ha sempre parlato di ‘situazione delicata’. La donna ha parlato spesso della sua volontà di diventare madre e di quanta felicità sia entrata nella sua vita con l’arrivo di quelli che ora sono diventati due splendidi ragazzi.

La Littizzetto resta uno dei personaggi più amati, sia dal pubblico che dai suoi collaboratori, e dopo tanti anni in giro per il piccolo schermo è riuscita a guadagnarsi tanta fama, ma anche un notevole patrimonio. Secondo quanto riportato da ‘Ansa’ rispetto agli stipendi dei vip, la comica riceverebbe infatti un compenso di circa 800mila euro a stagione per il monologo satirico sempre molto atteso dal pubblico: stiamo parlando dello spazio solitamente riservato alla comica nel programma ‘Che tempo che fa’.