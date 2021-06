Amici, che fine ha fatto Antonino? Eccolo oggi irriconoscibile

Correva l’anno 2004 e Antonino Spadaccino vinceva Amici di Maria De Filippi: dopo più di 15 anni da quel momento il cantante si mostra sui social completamente diverso. Ecco la trasformazione!

Alla corte di Maria De Filippi si sono presentati negli anni diversi talenti nel campo della danza e del canto: alcuni hanno avuto più successo di altri e la loro carriera ha spiccato il volo dopo la partecipazione ad Amici.

Uno dei grandi protagonisti delle ultime edizioni è stato Michele Merlo, scomparso recentemente a causa di una leucemia fulminante, ma scavando a fondo negli annali del programma emergono personaggi rimasti nel cuore del pubblico come Antonino Spadaccino.

Antonino Spadaccino, la carriera dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi

Nel 2004 il cantante foggiano Antonino alzava al cielo la coppa più ambita dai giovani talenti che vogliono fare strada nel mondo della musica: Spadaccino venne incoronato come il vincitore assoluto di quell’edizione di Amici di Maria De Filippi. Un cantante dal timbro particolare, dall’animo dolce e timido, molto sensibile e schivo che ha sempre condotto una vita molto riservata, lontano dai riflettori. A parlare per lui ci ha sempre pensato la sua voce straordinaria, decisamente fuori dall’ordinario. Grazie a questo incredibile talento non solo ha vinto Amici, ma ha anche conquistato il favore del pubblico in poco tempo.

LEGGI ANCHE : Amici la mamma di Sangiovanni dice la sua sulla storia con Giulia

Facendo un salto in avanti ai giorni nostri notiamo come il cantante appaia oggi decisamente diverso: inevitabile pensare ad un confronto tra il prima e il dopo. Il vincitore di Amici 4 è nato nel 1983 ed ha quindi 38 anni: è riuscito a realizzare il sogno di una vita intera diventando un celebre cantante con quattro album all’attivo e la vittoria di diversi premi e riconoscimenti. In questi anni, attraverso la sua voce, ha cantato l’amore in modo romantico e intenso, arrivando al cuore di tutti i fan.

Antonino, ieri e oggi: la trasformazione del cantante

Dopo aver vinto Amici ha girato l’Italia in tour portando la sua musica nelle varie zone della Penisola. Lo abbiamo anche visto in diverse manifestazioni e festival musicali anche internazionali e di un certo rilievo, riscuotendo un grosso successo anche all’estero. Nel 2018 ha partecipato al talent show X Factor UK, ma è stato eliminato durante i Bootcamp.

LEGGI ANCHE : Belen Rodriguez e il regalo speciale al suo Antonino, il web in delirio

La sua evoluzione nel tempo si è fatta notare sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista fisico. Prendendo come riferimento una sua foto del passato, quando ha partecipato al programma vinto quest’anno dalla ballerina Giulia Stabile, e guardando una foto attuale notiamo che il cantante appare sicuramente più maturo, ma anche dimagrito.

Il taglio di capelli è corto con un ciuffo che tende verso l’alto e anche la barba appare curata nei minimi dettagli. A colpire è il fisico, più asciutto e muscoloso: evidentemente Antonino ha poi deciso di dedicare del tempo al duro allenamento e alla forma fisica, mentre resta invariata la sua capacità di conquistare tutti con la voce.