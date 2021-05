Francesca Fialdini e la malattia che l’ha colpita: “Così l’ho scoperta…”

Adesso può tirare un sospiro di sollievo ma Francesca Fialdini, qualche mese fa, ha vissuto momenti difficili dopo aver scoperto della sua malattia. Di cosa si tratta?

Talento e bellezza sono le due doti principali di Francesca Fialdini, una delle più note conduttrici del panorama televisivo italiano. A colpire il pubblico è soprattutto il suo stile di conduzione basato sulla schiettezza dell’informazione e sulla naturalezza: grazie a questi elementi il suo programma, ‘Da noi…a ruota libera’, al quale è al timone dal 2019, sta riscontrando ottimi ascolti.

La Fialdini è una conduttrice molto professionale che ha iniziato a muovere i primi passi presso Radio Vaticana nel lontano 2004, appena fresca di laurea in Scienze della Comunicazione. Così la bella conduttrice messinese, si è trasferita a Roma ed ha iniziato il suo lavoro, registrando continui successi: la collaborazione con inviata di ‘A sua immagine’, fino ad approdare a ‘Uno mattino’ e ‘Uno mattino in famiglia’, nella co-conduzione con Tiberio Timperi.

Francesca Fialdini che malattia ha avuto?

Oltre al grande successo lavorativo, la bellissima conduttrice Fialdini ha confessato, lo scorso febbraio, di aver scoperto di essersi ammalata e di essere stata costretta a lasciare la conduzione del suo programma, seppur per una breve parentesi.

Di che malattia parla Francesca Fialdini? La conduttrice di ‘Da noi…a ruota libera’ ha parlato della sua positività al Covid-19 e lo ha fatto utilizzando il suo profilo ufficiale di Instagram. Una notizia inaspettata che ha lasciato i follower della Fialdini senza parole.

La Fialdini, infatti, aveva pubblicato un video in cui rideva e in calce aveva aggiunto come la risata, in ogni caso, sia un toccasana per tutti ma non ci protegge del tutto. Così ha informato di aver scoperto di avere il Covid per una pura casualità, visto che per prevenzione si sottopone con frequenza ai tamponi di farmacia. In uno di quei casi, il risultato è stato positivo e quindi ha dovuto isolarsi per tutelare i suoi colleghi di lavoro e le persone a lei care.

Il ricordo del Covid-19

Adesso sta bene Francesca Fialdini ma ha vissuto momenti difficili, dopo la scoperta di aver contratto il Coronavirus nello scorso mese di febbraio. Sono stati dieci giorni di isolamento duro, dove i sintomi che ha accusato della malattia sono stati la perdita del gusto e dell’olfatto.

La Fialdini, scoprendo casualmente la sua positività, si è chiusa in casa, aspettando la guarigione, arrivata dopo giorni. Il suo primo post Instagram, pubblicato in via di guarigione, la vede intenta a bere un caffè mentre fa colazione.

Esulta Francesca perché, finalmente, sta riacquistando il sapore dei cibi e delle bevande: “Finalmente la colazione sa di caffè”, sottolineando come fosse un gusto ancora timido ma in netta ripresa.

Inoltre la Fialdini ha sottolineato quanto sia importante, in momenti difficili come quello da lei vissuto, la vicinanza delle persone anche solo con un messaggio o una telefonata: gesti importanti per esprimere affetto e per non far sentire soli chi è ammalato, oltre a trasmettere tanta energia positiva, fondamentale per una giusta guarigione.