Sapete che auto ha Gerry Scotti? Per alcuni sembrerà uno schiaffo alla povertà

Passano gli anni, ma Gerry Scotti si conferma sempre uno dei volti più amati della televisione italiana: il conduttore non risparmia sull’acquisto delle automobili, che per lui rappresentano una vera e propria passione.

Tra i volti noti della televisione italiana Gerry Scotti è diventato un punto di riferimento per il pubblico italiano, per il suo modo di condurre spontaneo e familiare.

Il presentatore, nato a Pavia, è partito dal basso per poi conquistare un posto tra i personaggi di punta dello spettacolo italiano.

Gerry Scotti, nonno pazzo d’amore per la sua Virginia

Guardando alla carriera di Gerry Scotti saltano subito all’occhio trasmissioni che hanno fatto la storia della televisione italiana: il viso tondo e sorridente del presentatore ha caratterizzato la messa in onda di programmi come ‘Passaparola’, ‘Chi vuol essere milionario’ e tanti altri. Per tutti nell’immaginario collettivo il conduttore di Caduta libera è diventato ‘Zio Gerry’, a sottolineare il clima di grande familiarità che ha saputo creare con il suo pubblico. Negli ultimi anni la sua presenza sul piccolo schermo si è incrementata anche in programmi non propriamente suoi: impossibile non pensare alla Scuderia Gerry, che raccoglie i talenti più improbabili che si presentano a Italia’s got talent, programma record di ascolti nel quale è giudice accanto a Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi.

Negli ultimi mesi, poi, la vita del presentatore è stata stravolta da un arrivo importante che gli ha cambiato totalmente l’esistenza: Gerry Scotti è diventato nonno e la nascita della nipotina lo ha riempito di felicità, come è facile notare dagli scatti che il conduttore ha postato sul suo profilo Instagram in compagnia di Virginia, che porta il suo nome, la figlia di Edoardo, nato dal primo matrimonio di Gerry Scotti con Patrizia Grosso.

La passione di Gerry per le automobili di lusso: la sua bellissima Porsche

Lontano dal piccolo schermo quali sono le passioni del conduttore di Caduta libera? Gerry Scotti, che ultimamente è apparso dimagrito, dichiarando di seguire una dieta che gli permette di tenersi in forma e di pensare alla sua salute, ha diverse passioni che vive nel tempo libero quando non è impegnato in uno dei suoi tanti programmi.

“Amo gli orologi d’acciaio. Me ne hanno regalati d’oro, li ho sempre cambiati”, ha rivelato diverso tempo fa rispondendo alle domande curiose de Il Corriere della Sera, ma quella per gli orologi non è l’unica passione del conduttore. L’uomo ha un debole per le automobili, e in particolare, per una marca di automobili da sempre sinonimo di lusso e velocità. Il presentatore ama le Porsche e svela così il modello dell’auto che ha scelto diverso tempo fa e alla quale è rimasto sempre fedele: “Ho un debole per le Porsche Carrera. Ho comprato la prima nell’87, da allora la cambio ogni tre anni, restando fedele al modello”, ha detto.