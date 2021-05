Per gli appassionati di Uomini e Donne sta per arrivare una nuova e avvincente settimana ricca di colpi di scena e novità: ecco lo spoiler della puntata di oggi, lunedì 17 maggio 2021: Giacomo andrà verso la scelta?

Questa stagione di Uomini e Donne ha soddisfatto a pieni voti la curiosità del pubblicato da casa, tanto che Maria De Filippi può già tirare le somme, riscontrando una buona risposta di share. Il format di canale 5, che va in onda ogni giorno nella striscia quotidiana dalle ore 14 e 45 in poi, è ormai un appuntamento fisso che piace perché è il talk show dei sentimenti poiché mette a confronto diverse generazioni di Uomini e Donne in cerca d’amore.

Infatti il successo del programma nasce anche dal dualismo dei percorsi: il trono classico dei giovani e il trono Over dove ci sono cavaliere e dame che si frequentano.

Secondo lo spoiler di questa settimana, per tutti gli appassionati ci sono grandi novità all’orizzonte: in primis la puntata di oggi, 17 maggio, sembra proprio che si aprirà con un evento importante, vale a dire la scelta di Giacomo che sta per avviarsi alla fine del suo percorso.

Uomini e Donne: Giacomo è pronto per la scelta?

Mentre i vari tronisti di questa edizione del talk dei sentimenti, sono arrivati ad un punto di scelta del loro percorso nel programma, l’unico che resta ancora in bilico è il giovane Giacomo Czerny. Stando ai rumors che hanno spoilerato le prossime puntate, sembra proprio che il tronista sia pronto per la scelta, dando una svolta al suo stato d’animo di confusione dei giorni scorsi.

Oggi, quindi, potrebbe essere Giacomo il protagonista assoluto della puntata, stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News e il tronista dovrà comunicare con chi continuerà la sua storia d’amore tra Carolina Ronca e Martina Grado, le sue preferite e verso le quali, come lui stesso ha sempre ammesso, prova sentimenti importanti.

E’ scattato, così, il toto nome della fortunata corteggiatrice e sembra che il pubblico sia quasi convinto che a primeggiare sarà la giovane Carolina. Sarà, così, confermata la scelta di Czerny?

Gemma Galgani resta single?

Dopo aver dato spazio al trono classico, si torna a concentrare l’attenzione sugli affari del trono over e il pubblico punta gli occhi su Gemma Galgani, la nota dama torinese. Sono anni, ormai, che Gemma, poco fortunata negli affari di cuore, tenta e ritenta con la speranza di lasciare il programma di Maria De Filippi in compagnia di un uomo giusto per lei.

Considerando, però, come è andata anche questa stagione, che è quasi in dirittura d’arrivo, sembra proprio che i presupposti di trovare l’amore per la Galgani siano nuovamente infondati. Gemma Galgani concluderà Uomini e Donne da single, anche quest’anno?

LEGGI ANCHE : Uomini e Donne, i nuovi tronisti Massimiliano e Giacomo: chi sono

LEGGI ANCHE : Gemma Galgani parla della De Filippi | Una sorpresa in arrivo per la dama

Dopo aver incassato l’ennesima delusione con il cavaliere Aldo, la cui frequentazione non è spiccata come Gemma avrebbe tanto desiderato, per lei ora non c’è più tempo per conoscere un altro cavaliere, considerando che, i rumors, presuppongono che questa sarà l’ultima settimana per Uomini e Donne, prima della puntata finale.