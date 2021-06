Ballando con le stelle, primo concorrente ufficiale: il nome bomba

Ballando con le Stelle tornerà a emozionare i telespettatori che da anni seguono i professionisti affiancati a volti noti del mondo dello spettacolo. Di recente è saltato fuori il nome del primo concorrente. Si tratta di un grande sportivo. Ecco di chi si tratta.

Ballando con le stelle, primo concorrente ufficiale

Nello specifico è un alpinista russo naturalizzato polacco di fama internazionale. Si tratta di Denis Urubko. Nato il 29 luglio 1973 a Nevinnomyssk, nel 2009 è diventato il quindicesimo uomo ad aver salito più di ottomila metri e il nono per averli scalati senza ossigeno. In realtà da giovane voleva coltivare la sua passione per la recitazione, ma poi si trasferì a casa Kazakistan per arruolarsi nel gruppo sportivo militare. Dopo tanti sforzi e sacrifici riuscì ad arruolarsi e a dedicarsi alla alpinismo. Grazie alle sue grandi doti atletiche e tecniche fuori dal normale, ha partecipato a delle spedizioni in Himalaya che l’ha portato a scalare montagne da rilevanti altezze. Sul web si dice che lui potrebbe mettersi in gioco nello show di Milly Carlucci. “Proverò a conquistare la vetta del programma”, ecco la sua dichiarazione che sta scatenando la curiosità di tanti utenti social. Per avere conferme della sua partecipazione non bisogna fare altro che attendere

Conferme e addii

Non si sa ancora nulla di certo sul cast dello show più seguito della Rai. Purtroppo Simone Di Pasquale, uno dei ballerini storici, ha lasciato definitivamente lo show. Anche nella giuria non ci sarà più Guglielmo Mariotto perché ha deciso di lasciare il programma per prendersi un anno di pausa dal lavoro. Sono stati riconfermati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Non si sa ancora chi sostituirà lo stilista. Anche l’opinionista dell’anti-giuria Alberto Matano ha voluto lasciare il suo ruolo, a differenza di Rossella Erra e Gianni Ippoliti. Per quanto riguarda i concorrenti, ad eccezione di Denis, è ancora tutto avvolto nel manto del mistero.

Raimondo Todaro lascerà lo show?

Molti si stanno chiedendo se Raimondo Todaro lascerà Ballando con le stelle per approdare ad Amici. Nell’ultima edizione è stato chiamato da Maria De Filippi per dare un giudizio alle esibizioni dei ballerini arrivati alla fase del serale. “Mi ha detto di parlarne con Milly Carlucci perché non voleva mettermi in difficoltà. Lei è stata subito d’accordo e la questione si è risolta in meno di un minuto”. Di conseguenza Todaro non ha esitato a esaudire la richiesta della regina della Mediaset. Potrebbe diventare un maestro o ballerino professionista del programma delle De Filippi? Per adesso non c’è una risposta. Se dovesse essere così, potrebbe lavorare accanto all’ex moglie Francesca Tocca.

