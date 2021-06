Fabrizio Corona flirt con la tronista? Cosa sta succedendo tra i due

Fabrizio Corona è di nuovo al centro del gossip per un presunto flirt con una giovane tronista del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Gli indizi sul web non lasciano alcun dubbio. Ecco di chi si tratta. Molti resteranno a bocca aperta.

Fabrizio Corona flirt con la tronista?

La tronista in questione non è altro che la bellissima Sophie Codegoni. Ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico di canale 5 una volta seduta sul trono. In realtà è una delle modelle di punta di Chiara Ferragni, dal momento che lavora in uno dei suoi show room a Milano. Fin dall’inizio la ragazza si è fatta notare soprattutto per il suo modo di pensare, più maturo rispetto alle sue coetanee. Alla fine del percorso televisivo ha scelto il corteggiatore Matteo Ranieri, però la loro storia è giunta al capolinea subito dopo qualche settimana. Lei è stata al centro delle polemiche, in quanto Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno insinuato che lei avesse un ragazzo al di fuori del programma mentre ne faceva parte. Nello specifico si trattava di un giovane che lavora in un tabaccaio nei pressi dell’albergo dove Sophie alloggiava quando doveva recarsi alle registrazioni. Per fortuna non sono mai saltate fuori delle prove concrete, ragion per cui questi accuse sono finite nel dimenticatoio nel giro di poco tempo. Di recente ha realizzato una Instagram story Fabrizio Corona che ha tolto ogni dubbio: i due starebbero insieme.

L’Instagram story sospetta

I più informati sostengono che questo legame può essere confermato dal fatto che la tronista è stata avvistata sia a casa dell’ex re dei paparazzi che nella sua auto. Come se non bastasse durante un video Corona ha documentato una conversazione accesa che ha avuto con alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine nella sua abitazione. Sullo sfondo del video c’è una ragazza, ma la sua immagine risulta offuscata e pare che sia proprio Sophie. Gli amici più stretti sostengono che sia stata a casa dell’uomo a notte inoltrata. Tutti questi indizi portano a pensare che ci possa essere una nuova frequentazione. Per il momento la notizia non è stata né confermata né smentita. I fan di entrambi credono che a breve avranno più informazioni a riguardo.

“Lei è la mia fidanzata e convivente”

Quando la polizia ha fatto irruzione nell’abitazione di Corona, c’era una sorta di festa e della gente non doveva esserci. Il motivo? Gli arresti domiciliari che hanno imposto un determinato regolamento. La ragazza comparsa sullo sfondo risulterebbe essere Sophie. Fabrizio ha detto alla polizia che lei era la sua fidanzata, nonché convivente. Molti credono che si tratti di una bugia utilizzata per evitare il peggio. In effetti sono i conviventi possono trovarsi con chi è agli arresti domiciliari. Ci sarà dell’altro?

