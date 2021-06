Ida platano due di picche dopo uomini e donne: cavaliere dice no

Uomini e Donne si è concluso lasciando in stand by la conoscenza d’alcuni anta noti, molti dei cavalieri e dame che abbiamo lasciato nello studio del dating day di Maria de Filippi saranno presenti anche a Settembre intenti a cercare il vero amore mentre altri stanno continuando la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Nell’ultimi mesi del trono over sono riapparsi alla corte di Uomini e Donne personaggi noti a cui il pubblico nell’edizioni precedenti si è molto affezionato, stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e Ida Platano usciti insieme dal programma lo scorso anno, intenzionati a convolare a nozze e poi lasciatesi subito dopo la fine della scorsa Estate.

Ida Platano, Marco Pistonesi le dice di no: i motivi

Riccardo è tornato a Uomini e Donne e si è unito a Roberta di Padua per poi chiudere la relazione anche con la dama con cui aveva avuto più di un confronto. Nel frattempo è tornata anche Ida Platano che si è scontrata con l’ex e anche con la compagna di studio, per poi sottrarsi ad ogni tipo d’esame e affermare d’essere pronta per conoscere altre persone. Nel corso della sua permanenza a Uomini e Donne Ida ha conosciuto più di un cavaliere non rimanendo folgorata da nessuno in particolare. La bella dama, che solo qualche mese fa aveva dichiarato di voler tornare alla sua quotidianità restando lontana dai riflettori, ha deciso di rimettersi in gioco e lo ha fatto con estrema semplicità e trasparenza, caratteristiche amate dal pubblico.

A Uomini e Donne Ida ha conosciuto Marco Pistonesi, il giovane che ha da poco concluso la conoscenza con Elisabetta Simone, sembra aver attirato l’attenzione della dama. Marco ha riferito in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma d’aver notato Ida tra le altre dame anche se non ha provato un immediata attrazione nei suoi confronti. E’ convinto che sia una donna sincera e trasparente e che merita attenzione e riguardo: “Ida Platano mi aveva notato tra gli altri cavalieri. E la cosa buffa è che, mentre ballavamo, mi ha confessato di essere imbarazzata quasi più di me di ritrovarsi dopo tanto tempo al centro del parterre.”

Uomini e Donne, Marco Pistonesi: “Elisabetta? Non ero preso da lei”

Marco Pistonesi sembra essere uno dei cavalieri più interessanti presente a Uomini e Donne, l’uomo si è immediatamente detto attratto da Elisabetta con cui ha cominciato una frequentazione ma poi le cose sono sfumate e ha ritenuto opportuno chiudere la storia, non voleva illudere la dama ed era certo che anche Elisabetta aveva capito che la conoscenza non poteva andare avanti: ” “Non ero così preso da Elisabetta e non so se il tempo avrebbe cambiato le cose, e questo lei lo sapeva”.

Marco probabilmente Marco sarà tra i cavalieri ospiti del trono over della prossima stagione, il suo personaggio sembra essere molto interessante ma soprattutto ha attirato la curiosità di più di una dama tra cui Ida che potrebbe anche decidere di corteggiarlo in modo serio.