Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, come è diventato il figlio Andrea: fotocopia del papà

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono stati insieme per tanti anni e dal loro amore è nato il figlio Andrea. Ecco com’è diventato il piccolo della famiglia, in quanto tutti sostengono che sia identico al padre.

Andrea, frutto dell’amore di D’Alessio e della Tatangelo

Di recente Gigi D’Alessio è al centro dell’attenzione per la sua nuova fiamma. Si tratta di una bellissima ragazza dalle curve mozzafiato di nome Denise Esposito, ancor più giovane di Anna Tatangelo. Pare che i due si siano conosciuti l’anno scorso durante un concerto a Capri organizzato dal cantante. Inoltre si dice anche che stiano già vivendo sotto lo stesso tetto nel capoluogo campano e che lei abbia conosciuto la famiglia di lui. Nel frattempo Anna Tatangelo ha sempre detto di volersi dedicare esclusivamente al lavoro e al figlio. Tuttavia a Verissimo, durante un intervista fatta da Silvia Toffanin, ha ammesso velatamente che nella sua vita c’è qualcuno. Nonostante tutto ha detto di voler stare sempre con i piedi per terra, dato che non può permettersi altre delusioni. “Innamorata è un parolone, però sto bene”, ecco cosa ha riferito per essere più chiara. Anche se hanno preso strade diverse Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno un buon rapporto soprattutto per amore del figlio. Ecco com’è diventato il piccolo ometto.

Andrea, una goccia d’acqua del padre

Essendo due personaggi pubblici, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo tendono sempre a pubblicare scatti della loro quotidianità su Instagram. Tra i vari scatti artistici, non passano inosservati quelli fatti con il piccolo Andrea. Il 31 marzo ha spento 11 candeline ed è stata organizzata una festa in suo onore. Hanno partecipato entrambi i genitori con le rispettive famiglie. La relazione è terminata definitivamente nel marzo 2020. La Tatangelo ha confessato che non si parlavano più neanche per darsi la buonanotte, quindi hanno deciso di allontanarsi l’uno dall’altra senza mai trascurare Andrea. Da poco ha terminato le scuole elementari con il massimo dei voti, dunque non può che essere fonte di orgoglio per la famiglia. Tutti concordano nel dire che Andrea sia uguale al padre, l’unica differenza sono gli occhi chiari. Tuttavia altri invece pensano che abbia un qualcosa che ricordi la madre. Fatto sta che sicuramente da grande farà strage di cuori.

Leggi anche -> Gigi D’Alessio pazzo di Denise, chi è la giovane fidanzata: diversissima dalla Tatangelo

Tatangelo contro il gossip

La vita sentimentale della Tatangelo ha sempre scatenato la curiosità dei fan che cercano sempre di ricavare qualcosa dal web. Molti sono risaliti tempo fa al cantante Livio Cori, così si è parlato di un flirt. Nel corso di questi mesi le sono stati attribuite anche altre frequentazioni. All’inizio non nascondeva il suo fastidio, ma poi è passata all’ironia: “Luglio presunto flirt con Bobo, agosto presunto flirt con Vincenzo, scorsa settimana con il discografico, questa settimana con Jacopo. Mi fate sapere anche quello della prossima settimana e quelle a seguire?”. Per ora nel suo cuore c’è solo il figlio Andrea.

Leggi anche -> Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore: chi è la fidanzata Denise