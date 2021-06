Antonella Clerici in lacrime a “È sempre mezzogiorno”: la conduttrice cede, cosa è accaduto

Commozione per Antonella Clerici in studio: le toccanti parole di Federico Quaranta dedicate alla conduttrice.

Tutto il pubblico la conosce come colei che per quasi vent’anni, dal 2 ottobre 2000 al 1º giugno 2018, ha condotto La prova del cuoco, la trasmissione di Rai 1 che l’ha lanciata come conduttrice di punta dell’emittente. Da quel momento, per Antonella Clerici si sono aperte le porte del successo: è arrivata a condurre numerose trasmissioni di prima serata come il Festival di Sanremo 2005 e 2010, Ti lascio una canzone, Tutti pazzi per la tele, o Zecchino d’Oro 2019 e infine, lo scorso anno, The Voice Senior, talent show che ha registrato ben 4 milioni di telespettatori e il 19% di share: insomma, una vera icona del piccolo schermo italiano.

È sempre mezzogiorno

La stessa icona che da settembre 2020 è impegnata nella conduzione di È sempre mezzogiorno, il nuovo programma subentrato al più storico La prova del cuoco (cancellato a seguito di un calo di ascolti), ma in qualche modo in linea con il suo predecessore. Si tratta, infatti, sempre di cucina: nel corso della trasmissione gli ospiti e il cast in studio preparano alcune ricette tipiche delle loro terre, raccontandone tutti i segreti e spesso rivelando anche aneddoti personali. Il pezzo forte è sicuramente la grande varietà di piatti cucinati: primi, secondi, panificati, tutti provenienti da diverse regioni.

Commozione per Antonella Clerici

Proprio durante la conduzione di È sempre mezzogiorno, che andrà in onda per un’ultima settimana prima dello stop estivo, Antonella Clerici si è lasciata prendere dall’emozione. A portarla sul punto di lasciarsi andare alle lacrime è stato il collega ed ex braccio destro a La prova del cuoco Federico Quaranta, conduttore radiofonico e televisivo al momento alle prese con Il provinciale, trasmissione in onda il sabato pomeriggio su Rai2.

Le parole di Federico Quaranta

Federico Quaranta ha fatto commuovere Antonella Clerici rivolgendole delle bellissime parole: “Devo tutto a te. Tu sei stata la prima a credere in me”. Parole che hanno visibilmente toccato la conduttrice, che infatti ha replicato: “Mi stai facendo commuovere”. Una puntata davvero ricca di pathos dal momento che all’inizio della trasmissione, Antonella Clerici ha anche ricordato ai telespettatori che “questa è l’ultima settimana per il nostro programma”. La conduttrice, poi, ha anche voluto fare un piccolo commento sulla vittoria dell’Italia contro il Galles agli Europei di calcio. “Ce l’abbiamo fatta!”, ha esclamato sulle note di Notti magiche, tormentone dei Mondiali di Italia ’90.

Cosa succede con la fine di È sempre mezzogiorno

Ovviamente non si tratta certamente di un addio. Dopo la pausa estiva, infatti, È sempre mezzogiorno tornerà sul piccolo schermo con tutta probabilità già a settembre (momento in cui ha preso inizio la prima edizione nel 2020) per lo sprint 2021-2022. Cosa succederà nel frattempo? A prendere il posto del popolare programma di Antonella Clerici su Rai 1 dalla prossima settimana saranno le immancabili repliche di Don Matteo, che occuperanno il palinsesto per due ore, da poco prima delle 11.30 fino all’inizio del TG1.