Ballando con le Stelle, bufera sul programma: sta accadendo di tutto

Continua ad essere nell’occhio del ciclone la trasmissione di intrattenimento di Milly Carlucci e questa volta su Ballando con le Stelle scoppia la bufera e il programma finisce in Senato. Cosa succede?

Il programma di intrattenimento firmato da Milly Carlucci è sempre molto seguito dal pubblico italiano, tant’è vero che è sulla cresta dell’onda da vari anni, registrando sempre ottimi numeri di share. Il format piace tanto ai telespettatori perché è ideato su gare di ballo dove dei personaggi noti, di vari settori dello spettacolo, si prestano ad un percorso di preparazione per sfidarsi nella danza.

Ad affiancarli ci sono ballerini professionisti che, daranno loro lezioni e parteciperanno con loro come coppia di ballo. Negli anni, inoltre, a rendere avvincente le sfide sul palco di Ballando con le Stelle sono state anche le situazioni ‘sentimentali’ create tra i concorrenti.

Eppure, però, il talent show arriva in Senato perché è accaduto qualcosa di clamoroso. Vediamo insieme cos’è successo.

A Ballando con le Stelle scoppia la bufera

In Commissione Giustizia a Palazzo Madama arriva anche la bufera sollevata sulla trasmissione di Milly Carlucci e non sembrano cessare le polemiche.

Perché Ballando con le Stelle è arrivata in Senato? Sul banco della discussione c’è il Ddl Zan. Il centrodestra ha portato in Commissione oltre 70 interventi sul Disegno di Legge presentato dall’Onorevole del Partito Democratico Alessandro Zan. Durante la discussione del tema, dove hanno preso parte esperti di vari settori e docenti universitari, a far discutere è stato l’intervento del Professore di Comunicazione Sociale presso la Libera università di lingue e comunicazione IULM di Milano, Alberto Contri.

Le sue parole sono state: “Nonostante il il 95.5% delle famiglie italiane sia eterosessuale, nella giuria di Ballando con le Stelle c’è una sovrarappresentazione di gay nella giuria”, facendo riferimento alla giuria del programma, formata dal giornalista Ivan Zazzaroni, il conduttore Fabio Canino e lo stilista Guillermo Mariotto, la giornalista Selvaggia Lucarelli e la coreografa Carolyn Smith.

Di fronte a questa considerazione, però, al momento non c’è stata nessuna replica da parte della produzione del programma e dai membri della giuria, tirati in ballo nella discussione in Senato.

Milly Carlucci furiosa, cos’è successo?

In questi mesi il programma di Rai Uno viene spesso tirato in ballo, ultima in ordine di tempo è la notizia della discussione della giuria di Ballando coinvolta nel tema del Ddl Zan finito in Senato.

Solo qualche mese fa, invece, Milly Carlucci era apparsa furiosa sui social a causa del re-tweet di un messaggio abbastanza volgare. In pratica dall’account di Ballando con le Stelle, qualcuno aveva scritto e pubblicato un messaggio oltraggioso che, in poco tempo, è stato subito rimosso.

La padrona di casa, però, di fronte a questa vicenda aveva promesso che sarebbe andata avanti nelle indagini per scoprire cosa fosse accaduto, definendo la vicenda un “fatto gravissimo e intollerabile” su cui la Carlucci voleva fare assolutamente chiarezza.