Uomini e Donne, ex tronista diventa papà: gioia immensa

Una delle coppie storiche di Uomini e Donne ha annunciato sui social network la nascita di una bambina. Scopriamo di chi si tratta.

La coppia in questione è quella composta da Diego Conte e Annalisa Micchetti, storici volti della trasmissione condotta e scritta da Maria De Filippi in onda su Canale 5.

La storia di Diego e Annalisa

La coppia ha preso parte a Uomini e Donne, nel 2005, in particolare Diego ha dapprima partecipato come corteggiatore provando a conquistare Luana Di Bella con scarsi risultati, per poi assumere il ruolo da tronista grazie al quale ha conosciuto l’amore della sua vita, Annalisa.

Il nome scelto da Diego e Annalisa

Diego e Annalisa stanno insieme da 16 anni, con una breve parentesi di allontanamento a causa di un momenti di crisi. Nonostante ciò i due sono tornati insieme e hanno creato una bellissima famiglia a cui si è aggiunta una nuova componente sabato 19 giugno. Per i due ex concorrenti di Uomini e Donne non si tratta della prima figlia, infatti sono diventati genitori di Ginevra nel 2018.

Il nome scelto per la nuova arrivata è Vittoria, a comunicarlo è stata proprio Annalisa sul suo profilo Instagram in cui ha condiviso uno scatto con una composizione in tessuto dedicata alla bambina. Inoltre nella descrizione del post la neo mamma ha scritto: “19 giugno 2021 ore 11: 30… benvenuta polpettina. 3900 grami di amore da dividere tra me, papà e la tua sorellina Ginevra.”

Cosa fa oggi Diego Conte

Diego e Annalisa non sono sposati, a tal proposito in un’intervista passata l’uomo aveva affermato di non credere nel matrimonio ma nella famiglia aggiungendo: “Io ho una gran voglia di avere una famiglia ho lottato finora per farmi strada, però è inutile darsi tanto se non hai qualcuno vicino che condivide le tue giornate”. Dopo la sua esperienza televisiva a Uomini e Donne e successivamente a La Talpa, Diego ha continuato a far parte del mondo dello spettacolo lavorando come dj e in seguito come autore di diversi programmi per Sky, Mediaset e Rai.