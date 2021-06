Uomini e Donne shock: saltano fuori i compensi di Tina e Gianni

Uomini e Donne tornerà a settembre e i partecipanti saranno sicuramente pronti a rimettersi in gioco per trovare l’anima gemella. Tina Cipollari e Gianni Sperti non esiteranno a commentare ciò che avverrà all’interno dello studio. Molti si sono chiesti quanto guadagnano per svolgere il ruolo di opinionista. Ecco i compensi.

I compensi di Tina e Gianni

Tina Cipollari ha partecipato tanto tempo fa al programma di Maria De Filippi in qualità di tronista. Non ha conosciuto nessuno tale da farle battere il cuore, ma è rimasta davanti alle telecamere per volontà della padrona di casa. Da allora è l’opinionista del programma e accanto a lei c’è l’inseparabile Gianni Sperti. Quest’ultimo è entrato nel mondo dello spettacolo in qualità di ballerino, però ha messo da parte questa carriera artistica per poi dedicarsi ad altro. I due non lasciano scampo a nessun partecipante, in quanto spesso assumono un atteggiamento non neutrale perché influenzati dalle antipatie o simpatie. Da ben 20 anni sono presenti negli studi televisivi di Cinecittà. Oltre ad essere colleghi, sono anche grandi amici al di fuori del contesto televisivo. Ciò è testimoniato dalle foto in coppia che condividono sui rispettivi profili social. Per ogni registrazione del Trono over e classico guadagnerebbero tra i 1.000 e i 2.000 euro. Quindi lo stipendio mensile si aggirerebbe tra gli 8.000 e 16.000 euro.

Tutti nel mirino degli opinionisti

I telespettatori sanno perfettamente che non c’è molta simpatia tra Tina e Gemma Galgani. Le due donne tendono a punzecchiarsi spesso, fino a sfiorare il paradosso. I fan ricorderanno sicuramente del gavettone che Gemma ha ricevuto da Tina nel pieno di una sfilata. Come se non bastasse Tina insinua che la dama è alla ricerca della visibilità e non dell’amore, non a caso è ancora nello studio. Una parte del pubblico è dalla parte sua mentre l’altra sostiene Gemma, poiché non dovrebbe essere trattata in un certo modo soprattutto per l’età. Gianni, invece, discute spesso con Armando Incarnato. In una delle puntate dell’ultima edizione andate in onda, Gianni è andato sul pesante dicendogli che non ha mai conosciuto una persona più brutta di lui. Per fortuna l’affascinante cavaliere napoletano può contare sul sostegno dei follower che stanno sempre dalla sua parte. Aurora Tropea, Veronica Ursida, Biagio Di Maro, Luca Cenerelli e tanti altri ancora sono stati criticati da entrambi per i loro atteggiamenti poco chiari. Rientrano tra le loro grazie Ida Platano, Roberta Di Padua e Isabella Ricci.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Chiara e Davide a Temptation Island? L’indiscrezione bomba

Il ritorno di Tina

Dato che Tina si è trasferita da Roma a Torino per stare accanto al compagno Vincenzo, alcuni hanno temuto di non rivederla più nello studio. Per fortuna Torino e ben collegata con i mezzi con la capitale italiana, ragion per cui non c’è alcun motivo di preoccuparsi: Tina tornerà e a confermarlo è stata lei in persona.

Leggi anche -> Uomini e Donne Trono Over, l’impensabile colpo di scena: i due ex beccati cosi