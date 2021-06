Ambra e Renga, la verità sul divorzio: “Dall’avvocato…”

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno fatto sognare tutti: a lungo hanno formato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Ecco un interessante retroscena sulla loro separazione.

Un amore durato 15 anni, dal quale sono nati due figlio, Jolanda e Leonardo: stiamo parlando di Ambra Angiolini e Francesco Renga, una coppia che ha incantato i fan più romantici fino all’inaspettato addio.

I due si sono lasciati improvvisamente, ma la separazione è stata dolorosa, sofferta e faticosa, nonostante i due si siano mostrati sempre un enorme affetto reciproco.

Ambra Angiolini e la separazione da Renga: un momento da ricordare

Negli ultimi tempi l’ex ragazza di Non è la Rai è stata ospite di Verissimo e ha deciso di svelare aneddoti molto importanti che riguardano la sua vita privata, messa a proprio agio dalla conduzione sempre impeccabile di Silvia Toffanin, padrona di casa della trasmissione di Canale 5. Ambra ha conservato il suo modo di fare ironico e la sua intelligenza nel parlare di un legame finito che sembrava destinato a unire lei e il cantante per sempre.

In particolare l’artista ha raccontato un episodio che è accaduto proprio il giorno in cui la Angiolini e Renga si sono ritrovati uno di fronte all’altra dall’avvocato nel momento in cui i due avrebbero dovuto accordarsi sulla separazione. Anche in quell’occasione l’atmosfera non è stata pesante e non c’è stata nessuna situazione scomoda: gli ex coniugi hanno affrontato tutto con la stessa ironia che li ha sempre contraddisti e, proprio l’attimo prima di apporre la firma che li avrebbe divisi per sempre, Francesco ha detto: “Ma siamo sicuri?”. L’attrice, sorridendo, ha confessato di aver risposto: “Ma come, abbiamo fatto tutto sto macello…?”.

Ambra e Francesco: prima di tutto genitori, un legame oltre l’addio

A quel punto Silvia Toffanin ne ha approfittato per chiedere se quello scambio di battute tra di loro nascondesse un reale ripensamento da parte di uno dei due o di entrambi. E la Angiolini ha risposto così, riferendosi a Francesco: “E’ un uomo, gli uomini preferiscono sempre tenere le porte socchiuse”. Oggi si sono lasciati quel momento alle spalle e hanno ritrovato il sorriso di sempre, grazie all’amore dei figli. Ambra Angiolini è innamorata di Massimiliano Allegri: nonostante le varie voci di crisi, il loro legame appare sempre più solido e duraturo. Anche il cantante ha una compagna, ma della sua identità si sa ben poco.

L’attrice e conduttrice e il suo ex marito hanno conservato un ottimo rapporto: la scelta di restare una famiglia e di supportarsi sempre in caso di bisogno nasce dalla loro consapevolezza di essere prima di tutto dei genitori e di orientare le scelte della loro vita per il bene dei ragazzi. Di recente i due si sono incrociati sul palco del concertone del Primo Maggio e i loro sorrisi reciproci hanno dimostrato a tutti come sia possibile conservare un legame di affetto reciproco anche dopo la fine del matrimonio.