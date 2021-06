Silvia Toffanin e Berlusconi, la confessione: “Pur di non perdermi…”

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una coppia molto riservata che si tiene ben lontana dai riflettori, nonostante ciò la conduttrice in una recente intervista ha rivelato un retroscena sconosciuto. Scopriamo di più.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una delle coppie più note e apprezzate del mondo dello spettacolo, nonostante la conduttrice sia una presenza costante del piccolo schermo, ama tenere ben lontana dal lavoro la propria vita privata.

L’aneddoto raccontato da Silvia Toffanin

In una recente intervista rilasciata a Gossip, la conduttrice di Verissimo programma in onda nel pomeriggio di Canale 5, ha rivelato un succulento retroscena riguardante uno dei primi incontri tra suo padre e Pier Silvio. In particolare la conduttrice ha raccontato che durante la sua giovinezza il padre è stato molto protettivo con lei: “Era solito attendere fuori ai locali, pur di non perdermi di vista“, per poi aggiungere un aneddoto riguardante la conoscenza tra il padre e Pier Silvio avvenuta durante una partita di beneficienza a San Siro.

L’incontro con Pier Silvio

Secondo quanto riferito da Silvio l’uomo di presentò all’attuale vecepresidente di Mediaset dicendo: “Durante una partita di beneficenza, a San Siro. Mio padre ha detto, piacere, io sono dell’Inter“. Insomma sembra che il padre della Toffanin, esordendo con un’affermazione ironica, abbia fin da subito mettere le cose in chiaro.

La famiglia di Silvia e Pier Silvio

La conduttrice e Pier Silvio stanno insieme ormai da 19 anni e hanno dato vita a una bellissima famiglia con la nascita di 2 figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010 e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Nel frattempo la carriera della conduttrice sembra procedere a vele spiegate grazie al successo di Verissimo, programma pomeridiano che conduce dal 2008 e a cui ha dato una nuova veste grazie al suo stile di conduzione, empatico e equilibrato.