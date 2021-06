Il Paradiso delle Signore spoiler nuova stagione: un ritorno eclatante

Il Paradiso delle Signore 6 andrà in onda sulla Rai a settembre e i fan non vedono l’ora di assistere alle vicende dei personaggi dell’avvincente storia. Pare che ci sia un ritorno del tutto inaspettato. Ecco le parole di uno degli attori che hanno scatenato la curiosità dei fedeli telespettatori.

Il Paradiso delle Signore 6, tutte le novità

Subito dopo la fine della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, non era certo se ci sarebbe stata la sesta edizione. Tuttavia alcuni attori avevano dato degli indizi importanti sui social. Emanuel Caserio, per esempio, in una Instagram story aveva parlato di imminenti riprese che avrebbero avuto inizio di lì a poco. Alessandro Tersigni, invece, aveva fatto capire che ci sarebbero stati nuovi colpi di scena nella relazione coniugale del suo personaggio Vittorio con Marta. “Una donna quando tradisce è perché non è più innamorata”, con questa frase ha scatenato la curiosità dei fan e allo stesso tempo ha lasciato intendere che la storia avrebbe avuto un proseguo. In effetti è stato proprio così: sia lui che gli altri attori del formidabile cast sono tornati sul set. Tuttavia l’attore ha anche lanciato un’altra indiscrezione bomba. In pratica avrebbe parlato del ritorno di un personaggio uscito di scena tempo fa. Ecco di chi si tratta.

Nuova stagione: un ritorno eclatante

Non è chiaro a chi possa aver fatto riferimento Alessandro Tersigni. Fatto sta che ha menzionato il ritorno di un personaggio molto vicino a Vittorio. Ha parlato di un vecchio amico, ragion per cui qualcuno ha subito pensato a Roberto Landi. L’attore Filippo Scarafia ha prestato il suo volto al pubblicitario nella prima stagione. I telespettatori ricorderanno sicuramente che non voleva che si scoprisse la sua omosessualità. Come se non bastasse era anche attratto da Vittorio, ma era quasi arrivato a sposare la Venere Silvana per non alimentare i dubbi sulla sua persona. Altri, invece, hanno pensato Teresa Iorio, il personaggio interpretato da Giusy Buscemi. È stata lei a parlare di un ipotetico ritorno durante un’intervista rilasciata nel programma di Serena Bortone. Per ora è ancora tutto avvolto nel manto del mistero. Per questo motivo non ci resta che attendere altre notizie dal set.

Assenze e ritorni

Sul set sono stati avvistati Laura Rossi e Salvatore Langella. Entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram dei post in cui hanno comunicato di aver preso parte alle nuove registrazioni. Il personaggio di lei darà del filo da torcere a Gabriella Rossi, Agnese Amato e Maria Puglisi. Salvatore, invece, indosserà i panni di un uomo d’affari ed è probabile che avrà a che fare con Vittorio. Torneranno i personaggi Anna Imbriani e Laura Parisi. Non ci sono per il momento Giancarlo Commare e Alessandro Fella.

