Il paradiso delle signore, la verità sull’addio di Laura: perché l’attrice è andata via

Tutti hanno notato un’importante assenza nella seconda metà di stagione de Il Paradiso delle Signore: a mancare è la Venere che collabora anche nella caffetteria, ovvero Laura Parisi. Cosa è successo all’attrice che la interpreta?

Mentre si prepara la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore molte sono le domande che si pongono i telespettatori e alcune riguardano l’improvviso addio della Venere con la passione per i dolci, Laura Parisi.

A partire dalle puntate andate in onda tra fine gennaio e inizio febbraio, si sente continuamente menzionare la ragazza che, però, è sparita da ogni inquadratura: la risposta a questa scomparsa arriva direttamente dall’attrice che la interpreta, ovvero Arianna Montefiori.

Il Paradiso delle Signore: i motivi dell’assenza di Laura Parisi

L’attrice de Il Paradiso delle Signore ha deciso di vuotare il sacco e, attraverso le sue storie Instagram ha spiegato per quale motivo ha detto addio alla soap lasciando che il suo personaggio, la dolce Laura finisse nel dimenticatoio. La giovane donna bravissima a preparare dolci è stata una delle new entry di stagione, ma ha presenziato solo per poche puntate. Ora che è in preparazione Il Paradiso delle Signore 6 ci si chiede se e quando Laura tornerà e per quale motivo non è successo ancora.

Tutto è cominciato a Novembre, quando Arianna Montefiori è stata colpita dal Covid insieme al suo fidanzato, l’ex cantante di Amici, Briga. Una volta risultata negativa non è più tornata sul set. Non abbiamo più rivisto il suo personaggio nelle puntate successive e l’attrice, che abbiamo visto anche in Che Dio ci aiuti, ha rivelato che l’addio alla soap è stata una sua scelta e ne ha spiegato meglio i motivi.

Arianna Montefiori parla del suo ruolo nella soap: ecco cosa farà l’attrice

La donna ha dato tutte le motivazioni del caso attraverso i suoi profili social: la giovane attrice ha raccontato che quando è stata colpita dal Coronavirus, anche se non ha dovuto affrontare problemi, ha accusato comunque alcuni sintomi e ha deciso di non tornare subito sul set per dare al suo corpo il tempo necessario per riprendersi . “Nel momento in cui mi sono negativizzata sono stata io a decidere di non riprendere col Paradiso delle Signore”, ha rivelato l’interprete di Laura che ha poi aggiunto: “È stata un scelta sofferta ma giusta per me. Ho deciso di dare al mio corpo tutto il tempo necessario per riprendersi.”

Poi le puntate sono andate avanti, l’impianto narrativo non ha più previsto la sua presenza e ora non si sa se il suo personaggio sarà presente o meno nella prossima stagione, nonostante lei si sia rivolta al suo pubblico con queste parole: “Sono contentissima che voi vi siate affezionati a Laura e ci vedremo presto.” Il pubblico affezionato della soap che segue i diversi intrecci tra i protagonisti ha sperato in una coppia formata dalla Venere e da Salvatore, interpretato da Emanuel Caserio: quest’ultimo, però, sembra continuare ad essere innamorato di Gabriella, che nel frattempo ha sposato Cosimo.