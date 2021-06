Che Dio ci aiuti, Ginevra drastico cambio look: l’attrice irriconoscibile

Decide di cambiare la propria immagine la bellissima attrice di Che Dio ci aiuti, Simonetta Columbu che, con una foto su Instagram, appare con i capelli più chiari.

La giovane, bellissima e talentuosa Simonetta Columbu è un’attrice sarda che fa parte del cast di Che Dio ci aiuti, nelle vesti dell’ex novizia Ginevra Alberti, in procinto di sposarsi con Nico, il personaggio rappresentato dall’attore Gianmarco Saurino.

Simonetta, classe 1993, è figlia d’arte: suo padre è il noto regista Giovanni Columbu, autore di “Arcipelaghi” e “Su Re” mentre suo nonno era Michele Columbu, uno dei grandi del sardismo, deputato, parlamentare europeo e anche sindaco di Cagliari per un giorno.

La bellissima Columbu, oggi 28 enne, è una donna molto riservata e discreta che cerca di tutelare la sua privacy al massimo. Sembra, infatti, che l’attrice di Che Dio ci aiuti sia single anche se il suo sogno principale è quello di costruire una famiglia con l’uomo della sua vita. Un progetto, quello di Simonetta, che non sembra mettere i bastoni tra le ruote del suo progetto ambizioso della carriera perché, secondo lei, un partner che ti rispetta ti lascia lo spazio di coniugare il ruolo di mamma e di donna.

Simonetta Columbu: eccola con i capelli più chiari

Un dolcissimo scatto dell’attrice tanto amata a Che Dio ci aiuti, Simonetta Columbu che si fa ritrarre mentre è in un ristorante, seduta al tavolino e regala ai suoi follower un sorriso smagliante. A colpire è soprattutto il suo look: Simonetta ha detto addio ai suoi capelli scuri per optare per un colore molto più chiaro.

Il look è davvero da 10 e lode: la sua bellezza è comunque acqua e sapone e con i capelli schiariti, Simonetta è ancora più bella, tanto che i suoi stessi follower su Instagram approvano il suo aspetto con commenti di elogio: “Sei sempre bellissima” scrivono gli utenti del web.

Simonetta Columbu stringe tra le braccia il suo adorato cane e questa sua serenità è data dal suo ritorno a casa, nella sua amata città che è appunto Cagliari e con la sua famiglia, con cui è uscita a cena fuori.

Qual è il sogno di Simonetta Columbu?

Decide di confessare ai suoi seguaci un sogno molto personale e lo fa affidandosi al suo profilo Instagram: così la bellissima attrice di Che Dio ci aiuti, mentre è seduta su una panchina in un parco, parla del suo sogno.

“A volte nella vita avremo bisogno di qualcuno accanto” spiega la Columbu: soffre la mancanza di un amore? L’attrice spiega che ognuno di noi ha bisogno di condividere la propria panchina con una persona speciale, facendo intuire la voglia di trovare una persona da amare.

LEGGI ANCHE : Pillole Gossip: Romina capelli cortissimi, Cristal dice addio, Simonetta Columbu difetto

LEGGI ANCHE : Che Dio ci aiuti, Simonetta Columbu single ammette il suo difetto: “Sono…”

Simonetta Columbu è sempre stata una ragazza di sani principi, così come ha dimostrato quando, in un’intervista del passato, ha fatto sapere che nella sua vita non ha mai tradito ma piuttosto deciso di lasciare quando le relazioni non andavano più.