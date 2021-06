Michelle Hunziker in lacrime: tutta colpa della figlia Aurora

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere la sua quotidianità sul social. Di recente è stata protagonista di un simpatico video in compagnia della figlia Aurora Ramazzotti.

La domanda a Michelle Hunziker: “Perché piangi?”

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno un rapporto speciale. Quando sono libere dagli impegni lavorativi, si concedono dei momenti piacevoli insieme. Di recente sono andate al ristorante per gustare dei piatti prelibati. A un certo punto Aurora ha preso il cellulare per realizzare un video e la madre è stata l’assoluta protagonista. In pratica nella didascalia della Instagram story ha scritto che Michelle stava versando lacrime. “Perché piangi?”, ecco la domanda che la figlia ha fatto alla conduttrice. La risposta non si è fatta attendere: “Mi sono emozionata perché ho pensato al mio nipotino che correva nel salotto di casa…ho visualizzato la scena”. Aurora ha iniziato a scherzare sulla sua dichiarazione. In questo modo ha avuto inizio un simpatico siparietto che è stato gradito dai follower delle rispettive donne.

“Sta andando alla grande”

Michelle spera di diventare al più presto nonna, dal momento che la storia d’amore tra Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza va a gonfie vele. I due stanno insieme dal 2017 e il loro sentimento si è fortificato nonostante abbiano vissuto a distanza per un po’ di tempo. Durante il primo lockdown hanno iniziato a valutare l’idea della convivenza. Tempo fa la giovane ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo rapporto con Goffredo: “Sta andando alla grande, non ci siamo ancora mandati a quel paese. Stiamo insieme da tre anni, abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c’è intorno a noi…”. Per la gioia dei fan, dunque, si prospetta un radioso futuro. Staranno valutando l’idea di convolare a nozze? Per ora non si sa ancora nulla.

Aurora in lingerie

Qualche mese fa Aurora ha condiviso delle foto che la ritraggono in lingerie nell’estate del 2021. Ha optato per una lingerie semplice e candida, ma allo stesso tempo capace di esaltare la fisicità di ogni donna. Il cotone bianco rende meglio l’idea che Aurora vuole trasmettere ai propri follower. Spesso capita che mostra l’immagine reale di sé, senza ricorrere a filtri o make-up. Secondo il suo parere bisogna dare un messaggio positivo alle giovani che navigano sul web. Oggigiorno si va alla disperata ricerca della perfezione e quando non la si ottiene si sprofonda nello sconforto. Aurora vuol dimostrare che nessuno è perfetto, ragion per cui bisognerebbe amarsi.

