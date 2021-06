Sempre più sensuale e bella: così Wanda Nara si mostra in uno scatto pubblicato su Instagram. La foto stuzzica la fantasia dei follower della ex opinionista di Uomini e Donne.

Sono giorni roventi e tutto il Bel Paese è assediato nella morsa del caldo africano. A rendere ancora più ‘hot’ queste ore sono le foto bollenti che appaiono sui social della bellissima showgirl Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi.

Il pubblico, all’inizio scettico su Wanda, ha imparato a conoscerla meglio quando ha ricoperto il ruolo dell’opinionista del Grande Fratello Vip: è stata in quell’occasione che la Nara, oltre ad essere ammirata per il suo corpo e per il suo look, è stata apprezzata anche per il suo carattere che ha rivelato una donna molto simpatica e auto ironica.

Insomma Wanda Nara è l’incarnazione della donna ideale che unisce sapientemente sensualità a intelligenza e estro vivace. Vediamo, allora, insieme la foto bollente che ha pubblicato la moglie di Mauro Icardi.

Wanda Nara in una nuova foto di tipo ‘hot’

E’ bellissima e sensuale la moglie di Mauro Icardi e così Wanda Nara, attraverso gli scatti che pubblica sul suo profilo Instagram fa girare la testa a tutti i suoi follower. In questi giorni di caldo asfissiante, la bellissima Nara trova refrigerio in piscina e si scatta un selfie in cui, oltre al suo splendido viso acqua e sapone, balza agli occhi il suo generoso décolleté.

Un seno abbondante e prosperoso, coperto con un costumino a triangolo di colore giallo acceso che lascia spazio ad un ‘vedo – non vedo’ che rendo lo scatto una vera e propria foto hot.

Pioggia di like alla fotografia di Wanda Nara e di elogi meritati alla sua bellezza e sensualità.

Wanda Nara alla festa della suocera

La bellissima showgirl dal fisico super burroso, non è solo un’icona di sensualità e bellezza ma anche una mamma amorevole e dolce con la propria famiglia. Non solo a quella che Wanda Nara ha creato con Mauro Icardi ma tiene anche alla famiglia del marito, così come confermato dalle foto della festa di compleanno di sua suocera.

Messe da parte le tensioni che la famiglia Icardi ha avuto nei confronti di Wanda Nara, in particolar modo da parte della sorella di lui, Ivana, sembra proprio essere tornato il sereno tra tutti.

LEGGI ANCHE : Wanda Nara censurata sui social: “Brutta l’invidia tra donne”

LEGGI ANCHE : Wanda Nara, la scollatura fa impazzire la rete: l’ultima foto sexy di Lady Icardi

La festa della suocera di Wanda Nara si è svolta nel pieno del relax e della serenità: giochi in piscina, foto di rito con zia Wanda e zio Maurito, pranzo e cena in famiglia e naturalmente una bella torta per festeggiare la nonna Analia.