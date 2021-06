Figlia della Regina Elisabetta, nominata principessa unica e riconosciuta a corte soprattutto per i suoi giudizi taglienti ma avete visto com’è diventata Anna?

L’unica figlia femmina della Regina d’Inghilterra Elisabetta e del Principe Filippo è Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor, conosciuta a Palazzo Reale come la principessa senza fronzoli, nota per la sua schiettezza.

Anna, principessa reale, ha alle spalle una ricca vita, fatta di colpi di scena e sorprese che, grazie alla sua tempra forte, è riuscita sempre ad affrontare. Nel lontano 1974 è scampata ad un tentativo di rapina messo in atto da un uomo di nome Ian Ball che, sperando in un riscatto, sparò alla Rolls-Royce che stava riaccompagnando lei e l’allora marito – il capitano Mark Phillips – a Buckingham Palace dopo un ricevimento.

Non solo ma la principessa Anna ha fatto anche carriera nell’esercito, tant’è che può indossare la divisa di colonnello e da sempre ha una grande passione, cioè quella per i cavalli. A livello sentimentale, la figlia della Regina si è sposata per ben due volte: la prima con il capitano Mark Phillips e la seconda con il vice ammiraglio Timothy Laurence. Anna è anche una mamma molto intraprendente e determinata: i suoi due figli, Zara e Peter non hanno nessun titolo nobiliare perché la principessa ha scelto di farli crescere liberi da ogni onere.

La Regina Elisabetta: ecco la principessa Anna oggi

Con il passare del tempo mamma Elisabetta e sua figlia Anna sono diventate sempre più simili, quasi due gocce d’acqua. La principessa Anna ha la stessa eleganza e lo stile di sua madre, la Regina, nonché lo stesso colorito della pelle e gli stessi occhi chiari.

Regale come la Regina, sua figlia Anna inizia ad avere i capelli sempre più grigi che spesso tiene raccolti in uno stretto chignon e, ad impreziosire il suo incarnato diafano, è un rossetto di colore rosso. La somiglianza, quindi, tra la Regina Elisabetta e la principessa Anna è sempre più sorprendente con l’avanzare degli anni.

Il rapporto tra la Regina Elisabetta e sua figlia Anna

Nonostante qualche ‘gossip’ che nel passato ha caratterizzato la vita della principessa Anna, come ad esempio il divorzio, il rapporto madre – figlia non è stato sempre idilliaco ma, negli ultimi anni, sta molto migliorando. Anna si è sempre caratterizzata per un avere un carattere molto forte ma, al contempo, è anche molto discreta e riservata.

Anche se la fisionomia è molto simile a quella della Regina Elisabetta, Anna invece ha sempre un legame più stretto con suo padre, il principe Filippo, con il quale condivideva molte similitudini caratteriali. Il rapporto tra la Regina Elisabetta e sua figlia si è intensificato dopo lo scandalo vissuto da suo fratello Andrea e, in occasione della scomparsa del principe Filippo, Anna Windsor si è avvicinata molto di più a sua madre, rimasta vedova.

La principessa, inoltre, è parsimoniosa, infatti riceve 228 mila sterline dall’indennità privata della madre -regina, ma la sua giornata lavorativa è molto più lunga lavorativamente. Infine la principessa Anna presenzia a centinaia e centinaia di eventi ufficiali, oltre a essere molto impegnata nell’ambito benefico, infatti è presidente di Save the Children dal 1970, e si occupa di altre 340 organizzazioni.