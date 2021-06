5 curiosità su Il paradiso delle signore: due attori si sono sposati, il set non è a Milano

Soap di successo targata Rai Il Paradiso delle Signore è divenuta negli ultimi anni un appuntamento fisso e imprescindibile di tantissimi telespettatori affezionati alla fiction sin dal suo debutto. Nata come prodotto in onda in prima serata ha conquistato il day time divenendo un must della rete di stato che in passato ha anche minacciato di sospenderlo a causa dei costi troppo elevati. Il Paradiso delle Signore è infatti una soap ben fatta, curata nella scenografia ma anche nei costumi e nella sceneggiatura e comporta per la Rai una spesa non indifferente compensata oggi d’agli alti ascolti ma soprattutto dai proventi pubblicitari che non esitano ad essere presenti durante la programmazione.

Il Paradiso delle Signore, amicizia e amore sul set

Anche quest’anno Il Paradiso delle Signore ha chiuso la stagione con dati auditel non indifferenti che sono destinati a crescere. Basato sul romanzo d’Emile Zola del 1883 anche se la storia è stata modificata per esigenze televisive il Paradiso delle Signore ha subito in questi anni alcuni cambiamenti: in primo luogo la narrazione originaria è ambientata a Parigi e non in Italia, poi le prime due stagioni sono state girate a Torino e la terza negli studi di Roma. Inoltre la soap ha rischiato di non avere una quarta stagione in quanto la direttrice la Direttrice di Rai Uno Teresa De Santis ha insinuato la possibilità che non ci fossero disponibilità economiche per poter realizzare un seguito della soap: “E’ un ottimo prodotto, ma è anche costoso, per questa ragione l’Azienda sta valutando.”

La notizia ha allarmato subito i fans della serie che sono insorti soprattutto in rete attirando in tal modo i vertici Rai ad un ripensamento sulla realizzazione di una quarta stagione della fiction. Una richiesta legittima visti anche i dati d’ascolto vincenti de Il Paradiso delle Signore, dati che non sembrano destinati a cambiare in senso negativo ma solo a crescere. Come in tutte le soap quotidiane anche sul set del Paradiso delle Signore sono nate amicizie speciali e amori inaspettati che oggi suscitano curiosità e attenzione.

Curiosità interessanti sul Il Paradiso delle Signore

Amori, vicende sentimentali fanno parte della storia de Il Paradiso delle Signore che a quanto pare si sono anche intrecciate con quelle reali dei protagonisti. Oltre alle tante amicizie sul set è nato anche un amore: Federica De Benedettis e Giulio Maria Corso non solo si sono fidanzati ma recentemente sono anche convolati a nozze per la gioia di tutti i loro compagni del cast.

Nel corso delle varie stagioni della soap sono inoltre comparsi nuovi personaggi interpretati con successo d’attori emergenti. Vittorio Conti interpretato con successo da Alessandro Tersigni, e amato dal pubblico del Il Paradiso delle Signore è l’unico personaggio rimasto dalla prima edizione.