Uomini e Donne, è finita tra Jessica e Davide. Lei lascia intendere il motivo

Jessica Antonini e Davide Lorusso sono stati i primi partecipanti del Trono classico a lasciare il programma per una scelta inaspettata. Purtroppo la storia è giunta al capolinea. Le parole dell’ex tronista hanno lasciato di stucco i follower.

E’ finita tra Jessica e Davide

Jessica Antonini si è seduta sul trono accanto a Sophie Codegoni, Gianluca De Matteis e Davide Donadei. Fin da quando ha messo piede nello studio per la prima volta, non ha potuto fare a meno di notare il corteggiatore Davide Lorusso. Quest’ultimo ha corrisposto il suo interesse, anche se avrebbe voluto approfondire anche la conoscenza di Sophie. Alla fine, a distanza di qualche mese, durante un ballo Jessica si è dichiarata al punto tale da salutare tutti e andare via. Nonostante abbiano ottenuto la popolarità grazie a Uomini e Donne, hanno deciso di vivere la loro storia con estrema riservatezza. Per questo motivo molti utenti social hanno iniziato a parlare di un eventuale crisi. Di recente hanno avuto una conferma con una diretta su Instagram realizzata dall’ex tronista. Le sue parole hanno spiazzato tutti gli ascoltatori.

“Lo vedo un po’ confuso”

In poche parole Jessica avrebbe fatto una serie di dichiarazioni per spiegare come sono andate veramente le cose con Davide. Ha detto che un giorno ha accompagnato il ragazzo alla stazione e da allora lui è sparito. Non si sono più sentiti da quel giorno. Come se non bastasse Jessica ha lasciato intendere un qualcosa che probabilmente non finirà facilmente nel dimenticatoio: “Ho detto che secondo me Davide non lo sa, ma gli piace altro o forse non lo sa nemmeno lui ancora…Lo vedo confuso anche da quel punto di vista…ripeto questa è una mia idea. Può darsi che non gli piaccia o che abbia un’altra”. La diretta è stata condivisa da una pagina social. Anche se si tratta di una sua ipotesi, sicuramente scatenerà il web per andare alla ricerca della verità. Per ora Davide sta optando per il silenzio.

Flirt in corso per Sophie?

Se Jessica sta facendo parlare di sé per via della diretta, la collega Sophie ha scatenato la curiosità dei fan per un video fatto da Fabrizio Corona. In pratica l’altra sera la polizia si è recata a casa dell’ex re dei paparazzi dove si stava svolgendo una festa. Sullo sfondo del video si vede una ragazza e, nonostante l’immagine sia sfocata, potrebbe essere proprio lei. Corona ha detto che si tratta della sua fidanzata e convivente, ma alcuni sostengono che sia una bugia. In effetti chi è agli arresti domiciliari dovrebbe seguire delle regole rigide e tra queste c’è il divieto di ospitare gente che non condivide lo stesso tetto. Le due ex troniste, anche se non sono più presenti nel piccolo schermo, riescono sempre a catturare l’attenzione.

