Pier Silvio Berlusconi regalo da sogno | Sorpresa a 6 zeri

Nonostante una popolarità indiscussa dovuta ai ruoli professionali che entrambi occupano Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più discrete del jet set italiano, uniti da più di 20 anni non sono sposati ma hanno due figli a cui dedicano tempo e attenzione. La curiosità ma soprattutto il gossip su di loro è sempre allertato ma la discrezione con cui riescono a vivere la loro vita privata è tale che raramente finiscono sulle pagine dei giornali di cronaca rosa.

Pier Silvio Berlusconi, il regalo per Lorenzo Mattia è sorprendente

Lui ai vertici di Mediaset, compagno attento e premuroso nonostante non ami apparire in alcune occasioni pubbliche non ha mancato di manifestare il suo amore per la bella giornalista che è al suo fianco in modo composto, educato e da vera signora di classe da circa 20 anni. Genitori premurosi Silvia e Pier Silvio hanno festeggiato in questi giorni l’undicesimo compleanno del primogenito Lorenzo Mattia e lo hanno fatto alla grande donando al ragazzino una regalo davvero speciale e inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. Pier Silvio Berlusconi e la conduttrice di Verissimo hanno scelto di regalare a Lorenzo una barca tutta sua che per il momento è ormeggiata a Portofino.

Per la coppia di vip la famiglia è molto importante e la stessa Toffanin ha rifiutato nel corso di questi anni alcune importanti proposte di lavoro proprio per non allontanarsi dai figli che ha sempre voluto seguire personalmente. La conduzione di Verissimo ma anche la gestione del dietro le quinte del popolare programma le ha dato la possibilità di lavora e nello stesso tempo di dedicarsi alla sua vita privata in modo completo è anche per questo che ha evitato impegni di maggiore responsabilità che avrebbero potuto portarla lontana da casa per lunghi periodi. Silvia Toffanin ha dimostrato d’essere una professionista competente e in grado di gestire situazioni televisive anche impegnative per questo non sono mancate proposte di lavoro importanti.

Silvia Toffanin: “Io tra la carriera e la famiglia, sceglierò sempre la famiglia”

Silvia Toffanin mamma di due due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina è molto dedita alla sua famiglia, non ha rinunciato a lavorare ma ha preferito dire di no ad alcune proposte proprio per seguire la crescita dei figli. Recentemente sembra abbia detto no alla conduzione di Temptation Island Vip, Maria de Filippi l’avrebbe voluta come volto del format in versione celebrity ma lei ha rifiutato proprio per non allontanarsi da casa:

“Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti. ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia, sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista.” Queste le parole della giornalista rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni che confermano l’amore assoluto che la Toffanin ha per la sua famiglia.