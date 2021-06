Elisabetta Gregoraci in pericolo, il figlio Nathan chiama la Polizia

Elisabetta Gregoraci è stata al centro dell’attenzione per essere stata una concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Di recente ha fatto preoccupare i fan per una dichiarazione fatta sui social. È intervenuta la polizia. Ecco che cosa è successo.

Grande spavento per la Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è stata la moglie di Flavio Briatore. Nonostante le loro strade si siano separate, sono rimasti in buoni rapporti per amore del figlio Nathan. Nella casa più spiata d’Italia aveva un’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, ma non c’è stato alcun risvolto positivo, così lui si è avvicinato all’attuale fidanzata Giulia Salemi. Elisabetta a un certo punto del percorso ha deciso di tornare a casa perché non riusciva più a stare lontana dal figlio. Una volta abbandonato il reality, il gossip si è scatenato con lei per via di presunti flirt. Uno di questi riguarda Francesco Bettuzzi, un imprenditore dal fisico atletico di Parma. Dopo la separazione aveva dichiarato di essere single e di non cercare un nuovo amore perché voleva dedicarsi solo lavoro al figlio. Ultimamente è stata al centro dell’attenzione per un episodio che ha coinvolto lei, il figlio e la tata.

“Ora è in prigione dove è giusto che sia”

In pratica la Gregoraci ha raccontato che l’altro giorno è andata a prendere il figlio a scuola e al ritorno al dovuto fare i conti con uno spiacevole incontro: “Purtroppo, oggi sono andata a prendere mio figlio Nathan a scuola e tornando mi sono ritrovata un ladro in casa. È stata una giornata abbastanza movimentata, difficile, ci siamo spaventati tutti. Il primo incontro con il ladro l’ha avuto la mia tata che si è spaventata tanto. Questo personaggio ha cominciato a tirare calci, ad aggredirla. Grazie a Dio sta bene. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro, a fare dei video. L’ho messo all’angolo. Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia che è arrivata dopo pochi minuti e l’ha catturato…Siamo tutti un po’ scombussolati, ma ora ve lo posso raccontare con il sorriso perché grazie a Dio stiamo tutti bene e tutto è passato”. I fan possono stare tranquilli, dato che tutto si è risolto nel migliore dei modi. Molti si sono complimentati per il suo coraggio perché non è da tutti affrontare con lucidità una situazione del genere.

“Ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan”

Non è un periodo sereno per Elisabetta. Qualche settimana fa Flavio Briatore è stato ricoverato a Baku, in Azerbaigian, dove si è svolto il Gran Premio di Formula 1. L’ex moglie non ha esitato a contattarlo per chiedergli delle sue condizioni di salute. “Noi siamo stati insieme 13 anni. Abbiamo un bambino stupendo. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan”.

